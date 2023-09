NRW: Jogger findet Leiche (†19) in Hauseinfahrt – Mordkommission ermittelt

Schock für einen Jogger (45) am frühen Samstagmorgen (23. September) in Köln. Der 45-Jährige rannte im Morgengrauen durch die NRW-Metropole, als er plötzlich einen jungen Mann (19) blutüberströmt in einer Hauseinfahrt fand.

Der Jogger wählte sofort den Notruf. Daraufhin eilten Rettungskräfte zur angegebenen Adresse an der Römerstraße im Stadtteil Rodenkirchen. Die Einsatzkräfte versuchten verzweifelt, das Leben des 19-Jährigen zu retten – doch vergeblich. Der junge Mann starb noch am Fundort. Wegen der deutlichen Spuren am Tatort setzte die Polizei Köln eine Mordkommission ein.

NRW: 19-Jähriger getötet – SEK-Einsatz!

Denn angesichts der stark blutenden Verletzungen am Oberkörper des 19-Jährigen gingen die Beamten von einem Tötungsdelikt aus. Um dem mutmaßlichen Täter auf die Spur zu kommen, befragten die Ermittler zunächst die nächsten Angehörigen des Opfers.

Mehr aus Köln: Mann auf offener Straße hingerichtet – SEK-Einsatz!

Schnell führte die Spur zu einem jungen Mann (23), der für die Tat infrage kommen könnte. Als sich die Hinweise verdichteten, machten sich die Ermittler in Begleitung von Spezialkräften auf den Weg zur Wohnung des Tatverdächtigen in Köln-Rondorf. Am frühen Abend dann der Zugriff! Die Beamten nahmen den 23-Jährigen in seiner Wohnung fest.

Warum musste der 19-Jährige sterben?

Die Hintergründe und die genauen Umstände der Tat in der NRW-Metropole sind bislang völlig unklar. Auch liegen keine Informationen darüber vor, ob und in welcher Beziehung der Tatverdächtige und das Opfer vor der Tat am Samstag gestanden haben.

Mehr Themen:

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei Köln nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Du hast im Bereich des Tatorts etwas Auffälliges beobachtet oder kannst Angaben zu der Tat machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Auch im Ruhrgebiet kam es am Samstag zu einer tödlichen Bluttat. Mehr dazu hier >>>