Waschechter Zufall am Donnerstag (21. September) auf der A2 in NRW. Die Freiwillige Feuerwehr Hamm-Rhynern rückte in den Abendstunden zu einem Unfall auf der Autobahn aus. Ein Auto soll bei den starken Regenfällen von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken der gekracht sein.

Die Einsatzkräfte rückten sofort zum Unfallort auf der A2 in NRW aus. Wie der „Westfälische Anzeiger“ berichtet, war zu diesem Zeitpunkt keinem der Feuerwehrleute bewusst, dass sie gleich auf einen RTL-Star treffen würden.

A2 in NRW: Ersthelferin erweist sich als Promi

Doch bevor sich die Einsatzkräfte darauf konzentrieren konnten, stand erst einmal das Wichtigste im Vordergrund: Unfallstelle sichern und das Unfallopfer begutachten. Die gute Nachricht vorweg: Dem verunfallten Fahrer ging es den Umständen entsprechend gut. Eine Ersthelferin hatte sich bereits um den Mann gekümmert und ihm sogar wegen des Dauerregens einen Platz in ihrem Auto angeboten.

Dort harrten die beiden aus, bis schließlich die Feuerwehr am Einsatzort eintraf. Die Rettungskräfte übernahmen anschließend die Versorgung des Unfallopfers. Als das Wichtigste erledigt war, schaute sich eine der Einsatzkräfte die Ersthelferin genauer an und erkannte sie plötzlich: „Das ist doch die Cindy aus Marzahn“, rief er nach Angaben der Zeitung.

Ilka Bessin war als Ersthelferin auf der A2 in NRW zur Stelle. (Archivbild) Foto: IMAGO/Horst Galuschka

Selfie mit Ilka Bessin auf der A2 in NRW

Tatsache! Bei der Ersthelferin handelte es sich tatsächlich um RTL-Star Ilka Bessin, die viele wegen ihrer Rolle der „Cindy aus Marzahn“ im pinken Jogginganzug kennen dürften. Die Comedy-Nummer hat die 51-jährige Komikerin zwar mittlerweile hinter sich gelassen, um mit der Vergangenheit abzuschließen (mehr hier). Ihrer Berühmtheit hat das jedoch keinen Abbruch getan.

Die höfliche Bitte nach einem Selfie (siehe „Westfälischer Anzeiger“) mit den Einsatzkräften konnte Ilka Bessin dann auch nicht ausschlagen – unter einer Voraussetzung: Der RTL-Star wollte im Auto sitzen bleiben, um nicht vom Regen durchnässt zu werden. Anschließend gingen alle Beteiligten ihres Weges. Die Feuerwehrleute freuten sich über ihr Selfie mit einem Promi – und Ilka Bessin über ihre gute Tat und den Dank der Einsatzkräfte.