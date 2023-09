A44 im Ruhrgebiet verschwindet – Autofahrer trauen ihren Augen kaum

Heftige Umstellung für alle Pendler und Autofahrer der A44 im Ruhrgebiet! Die beliebte Autobahn wird tagtäglich von Tausenden Fahrern benutzt. Jetzt aber werden sie ihren Augen kaum trauen, denn: Die A44 im Ruhrgebiet verschwindet!

Statt A44 wie sonst steht ab sofort ein neuer Autobahnname auf dem Schild, nämlich die A448. Seit Jahrzehnten kennen die Menschen das Autobahnteilstück zwischen Bochum, Witten und Dortmund als A44. Jetzt heißt es anders…

A44 im Ruhrgebiet verschwindet

Nicola Santen von der Autobahn Westfalen: „Das wird erstmal eine Umstellung für die Menschen sein.“ Die Montage des neuen Schilds am Kreuz Bochum/Witten ist nachts erfolgt, weil Fahrstreifen gesperrt wurden. Autofahrer sollten möglichst wenig belastet werden. „Die Umbenennung hat mit der Geschichte der A44 zu tun“, erklärt Santen weiter.

Die A44 im Ruhrgebiet wird abmontiert und durch ein neues Straßenschild ersetzt. Foto: Autobahn Westfalen

Die A44 ist eine wichtige Ost-West-Verbindung in ganz NRW, deren Bau aber nur teilweise umgesetzt wurde. Ein Teilstück führt vom Kreuz Bochum/Witten (A43) bis zum Kreuz Dortmund/Witten (A45). Mit dem Ausbau des „Bochumer Rings“, der Südumfahrung der Stadt, entstand die neue A448. Dieses Teilstück führt vom Kreuz Bochum/Witten zur A40 und somit die A44 weiter Richtung Westen.

Autofahrer trauen ihren Augen kaum

„Die Strecke von Dortmund bis zum Bochumer Westkreuz hat nicht den Charakter einer großen Bundesautobahn“, so Santen. Die Expertin von der Autobahn Westfalen: „Stattdessen wird sie zukünftig als wichtige Regionalautobahn betrachtet.“ Und die seien eben dreistellig nummeriert – statt A44 also jetzt A448.

Die kompletten Arbeiten mit dem Tausch aller Schilder am Fahrbahnrand und an Schilderbrücken sollen 2024 abgeschlossen werden. Bis dahin bleibt also genug Zeit, sich an die neue A448 zu gewöhnen…