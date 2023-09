Recklinghausen: Bluttat am hellichten Tag ++ Opfer tot

Brutale Auseinandersetzung am Samstag (23. September) in Recklinghausen. Nach Informationen von DER WESTEN ist es in Recklinghausen-Süd am Nachmittag zu einer Messerstecherei gekommen.

Wie ein Sprecher der Polizei Recklinghausen auf Nachfrage bestätigte, ist eine Person tödlich verletzt worden. Weitere Details nannte der Polizei-Sprecher am Samstagabend wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Erste Informationen sind allerdings auf anderen Wegen durchgesickert.

Recklinghausen: Streit in Geldsendebüro eskaliert

Einem Reporter vor Ort zufolge soll der Messer-Attacke gegen 15 Uhr ein Streit in einem Geldsendebüro (Falcon Money Transfer) an der Bochumer Straße 98 vorausgegangen sein. Dort sollen gleich mehrere Männer aneinandergeraten sein.

Mindestens einer der Streithähne soll dann ein Messer gezückt und es mehrfach in den Körper eines Mannes gerammt haben. Das Opfer der Bluttat habe sich wohl noch blutüberströmt aus dem Ladenlokal retten können.

Die Polizei Recklinghausen ermittelt nach einer tödlichen Messer-Attacke. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Doch in der naheliegenden Elbestraße sei der Mann schließlich zusammengesackt. Zeugen alarmierten schließlich den Notruf. Doch für das Opfer kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Zeugen sagten aus, dass nach der Tat mehrere Männer in das Geldsendebüro geflüchtet seien.

Messerstecher auf freiem Fuß?

Unklar ist bislang, ob es noch weitere Verletzte gibt und ob die Polizei den mutmaßlichen Messerstecher und andere Beteiligte der Auseinandersetzung festsetzen konnte. Auch über die Hintergründe des Streits liegen bislang keine Informationen vor. Der Sprecher der Polizei Recklinghausen verwies in diesem Zusammenhang auf die Informationshoheit der Staatsanwaltschaft Bochum. Hier war am Samstagabend niemand zu erreichen.

Mehr Themen:

Die Polizei Recklinghausen hat für die Ermittlungsarbeiten den Bereich rund um den Tatort an der Bochumer Straße gesperrt. Auch die Elbestraße war für Autofahrer nicht zu passieren. Hier stellten die Einsatzkräfte zudem Sichtschutzwände auf. Die Polizei rückte am Abend vom Tatort ab.

Wir berichten weiter.