Wetter-Phänomen lässt NRWler schaudern! Experte wird deutlich – „Man soll sich in Sicherheit bringen“

Eine gewaltige Wolkenfront schiebt sich über den Himmel und rollt direkt auf eine Person aus NRW zu – und das buchstäblich. Denn bei dem beeindruckenden Wetter-Phänomen handelt es sich um eine sogenannte Rollcloud.

Und in Extremfällen kann diese rotierende Wolkenwalze Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h – oder sogar mehr – erreichen. Kein Wunder also, dass Meteorologe Dominik Jung im Gespräch mit DER WESTEN warnt …

Wetter in NRW: „Rollwolke“ kündigt Gewitter an

Sie wirkt wie eine gewaltige Welle am Himmel – langgestreckt und bedrohlich. Die Rede ist von der sogenannte Rollcloud, auch „Rollwolke“ genannt – sie gehört zur Gattung der Arcus-Wolken. Dabei handelt es sich um eine horizontal rotierende Wolkenwalze, die sich bevorzugt in der Nähe von Böenfronten bildet.

„Nach einem Gewitter kann eine Rollcloud entstehen, wenn kalte, dichte Luft aus dem Abwindbereich des Gewitters unter die noch vorhandene wärmere, feuchtere Luft gleitet“, erklärt auch Wetter-Experte Dominik Jung gegenüber DER WESTEN.

Der Entstehungsprozess ist ein Zusammenspiel von Gegensätzen: Kühlluft stürzt mit dem Regen zu Boden, schiebt sich unter die bodennahe Warmluft und hebt sie an. Die warme Luft steigt auf, kühlt dabei ab – und die enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Durch diese Bewegung entsteht eine horizontale Rotation. So wirkt es, als rolle die Wolke wie ein unsichtbarer Zylinder durch die Luft.

Und damit wird klar: Wer eine Rollcloud sieht, sollte mit deutlicher Wetter-Veränderung rechnen. Häufig kündigt sie nämlich „starke Windböen, einen Temperatursturz oder ein nahendes Gewitter an“.

Meteorologe warnt: Man sollte sofort handeln

Doch Vorsicht: Rollclouds müssen nicht zwangsläufig ein Gewitter ankündigen – sie können auch nach einem Unwetter entstehen. „Etwa bei stabil geschichteter Warmluft über der ausströmenden Kaltluft“, ergänzt Jung. Dieses seltene Wetter-Phänomen tritt besonders selten in Regionen wie NRW auf.

So faszinierend das Schauspiel auch ist – stehenbleiben und nur staunen sollte man nicht. „Denn obwohl sie harmlos sind, kündigen sie starke Wetter-Phänomene an“, warnt der Meteorologe.

Panik ist dennoch fehl am Platz. Wer eine Rollcloud sieht, sollte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen – am besten in ein festes Gebäude oder ins Auto.