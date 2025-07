Hundstage stehen bevor! Experte sieht den Ernst der Lage in NRW – „Hohe Sturzflutgefahr“

Regen über Regen und auch in den nächsten Tagen stehen „nasse Zeiten bevor“. So werden auch in den kommenden Tagen Regenmengen von „über 50 Litern pro Quadratmeter erwartet, in den Alpen sogar über 200 Liter pro Quadratmeter“. Das ist eine ganz schöne Menge.

Kein Wunder, dass Wetter-Experte Dominik Jung warnt, dass auch in NRW „hohe Sturzflutgefahr“ herrscht …

Regen und Gewitter in NRW: Wetter-Experte wird deutlich

Grund dafür ist, dass Deutschland derzeit „zwischen zwei Hitzepolen liegt“. Genau das bringt hohe Unwettergefahr und heftigen Starkregen. Doch trotz der Hitze wird es in NRW nicht wirklich kalt, wie der Meteorologe weiter betont.

Somit ist klar: In NRW ist in den nächsten Tagen mit kräftigen Gewittern und Starkregen zu rechnen, besonders in den schönen Bergregionen wie Sauerland und Siegerland. Dort kann das Wetter ganz schön wild werden – mit Sturzfluten, Hagel und Sturmböen, die schnell für vollgelaufene Keller oder überschwemmte Straßen sorgen können.

Auch im Ruhrgebiet und in Essen kann es stellenweise zu kräftigen Schauern kommen. Grund für den Starkregen ist, weil sich warme, feuchte Luft aus dem Mittelmeerraum mit kühlerer polaren Luft trifft. Diese Wetterlage führt eben „zu kräftigen Gewittern und heftigen und gefährlichen Starkregen und Sturzflutgefahr“.

Temperaturen-Überblick: Wie warm wird es?

Dennoch fügt Meteorologe Dominik Jung (wetter.net) hinzu: „Es kann lokal zu großen Unterschieden bei den Regensummen kommen.“ Deshalb lohnt es sich, die aktuellen Wetterwarnungen im Blick zu behalten und bei Bedarf lieber auf Nummer sicher zu gehen. Apropos Wetter – wie warm wird es in den kommenden Tagen?

Nun, in NRW bleibt das Wetter wechselhaft bei 20 bis 27 Grad. Besonders Donnerstag (24. Juli) und Freitag (25. Juli) sind starke Gewitter mit Starkregen möglich, was die Gefahr von Überschwemmungen erhöht. Am Samstag (26. Juli) wird es etwas freundlicher, dennoch können Gewitter auftreten.