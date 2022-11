NRW: Leiche einer 21-Jährigen gefunden ++ Obduktion bestätigt schrecklichen Verdacht

In Warendorf (NRW) ist am Mittwochmorgen (9. November) die Leiche einer jungen Frau (21) gefunden worden. Arbeitskollegen hatten sich Sorgen um die 21-Jährige gemacht. Die Polizei rückte daraufhin zu ihrer Wohnung aus.

Doch die Beamten kamen zu spät. Die junge Frau war bereits tot. Die Einsatzkräfte gingen schnell davon aus, dass die 21-Jährige womöglich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Eine Obduktion bestätigte diesen Verdacht am Donnerstagmorgen. Jetzt ermittelt eine Mordkommission der Polizei Münster.

NRW: Kollegen in Sorge – Polizei findet Leiche

Bisherigen Ermittlungen zufolge war die 21-Jährige am Mittwoch nicht zur Arbeit erschienen. Mehrfach hatten Arbeitskollegen versucht, die junge Frau telefonisch zu erreichen. Weil sie nicht antwortete, wählten die Kollegen schließlich den Notruf.

Einsatzkräfte der Polizei rückten dann zur Wohnung der 21-Jährigen in der Straße „Am Grabbehof“ aus. Gegen 10.53 Uhr fanden die Beamten die Leiche der jungen Frau. „Die Auffindesituation deutete darauf hin, dass sie eines nicht natürlichen Todes gestorben sein könnte“, erklärte die Polizei. Auf Nachfrage von DER WESTEN wollte der zuständige Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt aus ermittlungstaktischen Gründen dazu keine näheren Angaben machen.

Junge Frau in NRW getötet – Polizei bittet um Hilfe

Wann die junge Frau das letzte Mal lebend gesehen worden ist, ist aktuell noch unklar. „Wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen“, so Martin Botzenhardt im Gespräch mit DER WESTEN. Auch gibt es noch keine gesicherten Informationen darüber, ob die 21-Jährige bis zu ihrem Zeitpunkt allein gewohnt hat. Fest steht: Bei ihren Eltern hat sich nicht mehr gewohnt, so der Oberstaatsanwalt.

Du kannst der Mordkommission der Polizei Münster Hinweise zu dem mutmaßlichen Gewaltverbrechen geben? Dann melde dich bitte unter der Nummer: 0251 275-0.