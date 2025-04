NRW: Mann schießt mitten im Streit plötzlich auf seine Frau – Lebensgefahr!

Zwei Messer-Attacken und jetzt auch noch das: In NRW soll ein 64-jähriger Mann auf seine deutlich jüngere Frau geschossen haben. Die 42-Jährige schwebt derzeit in Lebensgefahr. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend (26. April) in Nümbrecht, südlich von Gummersbach.

Die Polizei Köln und die Staatsanwaltschaft Bonn geben indes bekannt, dass sie den mutmaßlichen Schützen bereits festgenommen und auch die voraussichtliche Tatwaffe sicherstellen konnten.

Mann in NRW schießt auf seine Frau

Was genau passiert ist am Samstagabend, können die Behörden noch nicht im Detail rekonstruieren. Doch soll es sich ungefähr so abgespielt haben: Bevor gegen 21.20 Uhr der Schuss ertönte, soll sich das Paar im gemeinsamem Wohnhaus heftig gestritten haben. Im Verlaufe der Auseinandersetzung soll der 64-jährige Mann dann auf seine 42 Jahre alte Ehefrau geschossen haben.

Diese soll sich dann noch verletzt aus dem Haus und zu ihren Verwandten geschleppt haben. Die riefen dann sofort bei der Polizei und beim Rettungsdienst an.

Schuss in NRW: SEK findet Waffenarsenal

Zeitgleich zur Versorgung der Verletzten, die nach aktuellen Kenntnissen in akuter Lebensgefahr schwebt, drangen Spezialkräfte in das Haus ein und nahmen den Ehemann vorläufig fest, verletzten ihn dabei leicht. Bei einer Durchsuchung konnten sie zudem gleich mehrere Waffen sicherstellen. Ob auch die Tatwaffe darunter war, teilten die Behörden bisher nicht mit.

Die Polizei Köln hat nun eine Mordkommission eingerichtet und wird gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft in dem Fall aus dem oberbergischen Nümbrecht ermitteln. Ob dieser unter einem versuchten Tötungsdelikt läuft oder bereits als Mordversuch geahndet wird, muss sich erst noch ergeben.