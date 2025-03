Flugzeug-Absturz in NRW! Maschine geht in Flammen auf – ein Toter

Dramatischer Zwischenfall am Freitagnachmittag (21. März) in NRW. Gegen 16.30 Uhr ist ein Flugzeug in St. Augustin in der Nähe von Bonn abgestürzt.

Die Propellermaschine krachte auf ein Feld und ging in Flammen auf. Für einen der Insassen sollte jede Hilfe zu spät kommen. Es handelt sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers vermutlich um den Piloten des Kleinflugzeugs. Zur Identität des Opfers konnte die Polizei am Freitagnachmittag noch keine Angaben machen.

Flugzeug-Absturz in NRW: Toter und Verletzte

Eine weitere Person, die sich zum Zeitpunkt des Flugzeug-Absturzes in NRW an Bord befand, zog sich schwere Verletzungen zu. Sie kam genauso wie eine Ersthelferin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Augenzeugen zufolge soll die Maschine kurz nach dem Start am Flugplatz Hangelar abgestürzt sein und auf dem Feld Feuer gefangen haben. Als die ersten Einsatzkräfte am Unglücksort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Motorbereich des Flugzeugs. Die Flammen seien aber schnell gelöscht worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Polizei ermittelt nach Flugzeug-Absturz

Fotos von der Unglücksstelle zeigen, dass die Maschine beinahe komplett ausgebrannt ist. Durch die Wucht des Aufpralls wurden das Heck sowie Teile der Flügel abgerissen.

Das Flugzeug ist nach dem Absturz in NRW ausgebrannt. Foto: Benjamin Westhoff/dpa

Die Polizei hat die Absturzstelle zunächst abgesperrt. Wie es zu dem verheerenden Unglück kommen konnte, ist bislang völlig unklar. Es ist davon auszugehen, dass die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) die Untersuchungen leiten wird.

Es sollte nicht das einzige dramatische Ereignis in NRW an diesem Tag bleiben. In Bielefeld ist ein Mann mit einem Messer auf zwei Männer losgegangen. Eines der beiden Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Mehr dazu hier >>>

