NRW: US-Amerikaner isst Döner – diese deutsche Regel treibt ihn zur Weißglut

Der US-Amerikaner Ryan („ryaneatss“ auf der Social-Media-Plattform Instagram) aus NRW testet regelmäßig deutsche Spezialitäten und tauscht sich mit seinen Followern über die kulinarischen Köstlichkeiten aus. Eine deutsche „Regel“ treibt ihn allerdings zur Weißglut.

Zwischen den ganzen Köstlichkeiten hat ein Gericht es dem Influencer besonders angetan: Der Döner. Erst vor einiger Zeit hat „ryaneatss“ den seiner Meinung nach besten Döner Deutschlands gekürt (>>DER WESTEN berichtete). Doch eine Regel nervt den US-Amerikaner, der inzwischen in NRW lebt, dabei immer.

NRW: Döner-Regel treibt US-Amerikaner zur Weißglut

Der Influencer postet ein Reel auf Instagram und macht sich darin in einem Sketch über eine für ihn sehr merkwürdige Angewohnheit der Deutschen lustig. In dem Video sieht man Ryan, wie er einen Döner isst – und ihn augenscheinlich sehr genießt. Doch plötzlich fällt ein Stück Dönerfleisch aus dem Fladenbrot und landet auf dem Boden. Nun sieht man Ryan, der offensichtlich eine zweite Person in dem Sketch spielt, wie er wütend auf das Stück Fleisch am Boden starrt: „Was ist los mit dir?“, fragt er?

Die Person, die Ryan in dem Video darstellt, weiß augenscheinlich gar nicht, was sie falsch gemacht haben soll. „Digga, was laberst du?“, fragt er, als er einen skeptischen Blick von der zweiten Person zugeworfen bekommt. „Was laberst du, Diggi?“, antwortet diese schließlich. „No meat left behind“ (Kein Fleisch wird zurückgelassen), beschwert sie sich. Der US-Amerikaner aus NRW ist sichtlich verwundert: „Warum muss ich das Fleisch essen?“ fragt er sich. Schließlich ist es auf den Boden gefallen.

Ryan muss Fleisch vom Boden essen

„Alles daran“ – die zweite Person zeigt auf den Döner – „ist besonders“ begründet er und fordert Ryan auf, das Stück vom Boden aufzuheben: „Iss es!“. Schließlich befolgt der US-Amerikaner aus NRW den Befehl, wenn auch angeekelt, und nimmt das Stück Fleisch vom Boden hoch.

In den Kommentaren feiern die User den offensichtlichen Spaß des Influencers. „Hast du schonmal von der 3-Sekunden-Regel gehört?“, fragt ein Nutzer ihn. In Deutschland kennt diese inoffizielle Regel schließlich jeder. Essen, dass 3 Sekunden lang auf dem Boden lag, kann man noch essen – jede Sekunde länger macht es ungenießbar.

So schlimm wird Ryan die Regel wohl auch nicht finden, denn schließlich hat er den Donnerstag bereits zumoffiziellen „Dönerstag“ gekürt und probiert regelmäßig neue Döner-Variationen aus NRW aus.