NRW: US-Amerikaner kürt besten Döner Deutschlands – „Hat mein Leben verändert“

US-Amerikaner Ryan alias „ryaneatss“, wie er sich in den sozialen Medien nennt, lebt seit über einem Jahr in NRW. Zunächst noch in Bielefeld ist der Influencer nun vor wenigen Wochen nach Köln umgezogen. Mit über einer Million Followern auf Instagram und TikTok teilt er seine kulinarische Entdeckung Deutschlands.

Immer wieder testet er andere Köstlichkeiten, darunter auch immer wieder verschiedene Döner-Kreationen. So probierte er zuletzt erstmals einen Lammfleisch-Döner in seiner neuen Heimatstadt Köln (NRW). Ob er jetzt die beste Fleischtasche Deutschlands gefunden hat?

NRW: US-Amerikaner Ryan probiert Döner

Zum ersten Mal ein Döner mit Lammfleisch… Wie dem US-Amerikaner dieser wohl mundet? Optisch scheint er schon mal nicht besonders beeindruckt. „Sieht aus wie ein Subway-Sandwich“, betrachtet der junge Mann das längliche Brötchen. Einmal reingebissen, fällt sein Urteil ebenfalls ernüchternd aus: „Ich liebe Köln, aber die Döner hier?“

Das bringt ihn zu einer wichtigen Frage. So will er von seinen Followern wissen, wo es den besten Döner in Deutschland gibt. Er selbst hält die in Berlin und seiner ehemaligen Heimat Bielefeld für die klaren Sieger. Was meinen seine Follower?

Wo gibt es den besten Döner?

„Döner hat mein Leben verändert“, meint der US-Amerikaner. Nicht umsonst hat er jeden Donnerstag zum „Dönerstag“ ausgerufen. So gibt er auch ein Versprechen ab, nachdem er seine Follower nach dem besten Döner fragt. „Egal wo, ich komme dahin.“

Das könnte sich allerdings als schwierig herausstellen. Zwar sagen viele, auch sie fänden den Berliner Döner am besten. Doch danach bricht ein absolutes Chaos aus. Denn offenbar findet jeder die Fleischtasche in seiner Heimatstadt am leckersten.

Viele Städte in NRW werden genannt: Kempten, Grevenbroich, Wuppertal, Köln (Zülpicher), Dinslaken, Essen und Aachen. Aber auch über das Bundesland hinaus erheben sich Stimmen. Da dürfte der Influencer Schwierigkeiten haben, überall vorbeizuschauen, um sein Versprechen einzulösen.