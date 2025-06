Trump-Eskalation im Ticker: Nächster Bundesstaat setzt Soldaten ein – „Bürgerkrieg“

Seit Tagen gehen in den USA Menschen auf die Straße, um gegen die harte Migrationspolitik von Donald Trump zu demonstrieren. Der Republikaner hat die ICE-Behörde beauftragt, „illegale Einwanderer“ aus ihren Häusern zu holen und zu inhaftieren. Mittelpunkt der Eskalation ist Los Angeles.

+++ HIER den Ticker aktualisieren +++

10 Uhr: Die Proteste haben sich auf zahlreiche andere Großstädte ausgeweitet, auch in Texas gehen tausende Menschen gegen die Trump-Politik auf die Straße. Gouverneur Greg Abbott hat deshalb angekündigt, ebenfalls die Nationalgarde einsetzen zu wollen. „Die Nationalgarde von Texas wird an verschiedenen Orten im Bundesstaat eingesetzt, um Frieden und Ordnung zu gewährleisten“, schrieb der Republikaner auf X. Die Garde werde „jedes Werkzeug und jede Strategie nutzen, um der Polizei zu helfen“, hieß es weiter.

Trump spricht von „ausländischen Feinden“

9 Uhr: Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, hat Trump vorgeworfen, einen „Bürgerkrieg auf den Straßen Amerikas“ zu provozieren. Der Demokrat stemmt sich gegen die von Trump verhängten Maßnahmen, die Nationalgarde, die eigentlich dem Gouverneur des jeweiligen Bundesstaates untersteht, wurde gegen seinen Willen einberufen.

Weitere Nachrichten:

Unterdessen teilte die Polizei in LA mit, dass am Dienstagabend (10. Juni, Ortszeit) etliche Personen festgenommen wurden. „Mehrere Gruppen versammeln sich weiterhin (…) und massenhafte Festnahmen sind im Gange“, hieß es auf X.

8.30 Uhr: Trump hat die Protestanten als „Tiere“ tituliert. „Wir werden nicht zulassen, dass eine amerikanische Stadt von einem ausländischen Feind überfallen und erobert wird. Was Sie derzeit in Kalifornien erleben, ist ein regelrechter Angriff auf den Frieden, die öffentliche Ordnung und die nationale Souveränität, begangen von Randalierern, die ausländische Flaggen schwenken, mit dem Ziel, eine Invasion unseres Landes fortzusetzen. Diese Anarchie wird nicht hingenommen werden“, so der Republikaner vor Soldaten am Militärstützpunkt Fort Bragg.

8 Uhr: Nachdem US-Präsident Trump erstmals die regulären Streitkräfte nach Los Angeles geschickt hat, eskaliert die Situation weiter. Inzwischen sind 4000 Soldaten der Nationalgarde und 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte im Einsatz. Bürgermeisterin Karen Bass hat aus Sorge eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, die zunächst nur für die Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) gilt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass auch über die Nacht hinaus an der Maßnahme festgehalten wird.