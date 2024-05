NRW: Autofahrer verliert Kontrolle – Mann stirbt, Frau in Lebensgefahr

In Pulheim (NRW) ereignete sich in der Nacht zum Sonntag ein schwerer Unfall. Dort kam ein Autofahrer von der Straße ab und verletzte einen Fußgänger tödlich. Auch eine Frau befindet sich weiter in Lebensgefahr.

Das Auto rammte dazu unter anderem mehrere Autos. Zeugen griffen direkt ein und leisteten vor Eintreffen der Retter erste Hilfe. Die Polizei bemerkte beim Fahrer prompt einen Alkoholgeruch.

NRW-Unfall: Autofahrer kommt von Straße ab

Schwerer Unfall in NRW – Ein Autofahrer ist in Pulheim von einer Straße abgekommen und hat einen Fußgänger auf einem Gehweg tödlich verletzt. Nach Angaben der Polizei in Bergheim rammte der 24-Jährige mit seinem Fahrzeug bei dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen (26. Mai) außerdem noch zwei geparkte Autos, eine Straßenlaterne und eine Mauer.

Für den 48-jährigen Passanten kam demnach jede Hilfe zu spät, wie die Polizei weiter in einer Pressemitteilung berichtet. Eine 24-jährige Mitfahrerin des Unfallverursachers wurde laut Polizei in NRW lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer sowie ein weiterer Autoinsasse, ein 23-Jähriger, erlitten leichte Verletzungen.

Mitfahrerin in Lebensgefahr

Warum der 24-Jährige mit seinem Wagen in der NRW-Stadt Pulheim von der Straße abkam, war unklar. Nach Angaben der Beamten wurden in seiner Atemluft Alkoholgeruch bemerkt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Nach Angaben der Pulheimer Feuerwehr wurde der Fußgänger vom Rettungsdienst noch wiederbelebt, starb aber aufgrund seiner schweren Verletzungen. Auch die lebensgefährlich verletzten Insassin des Unfallautos musste demnach reanimiert werden. Zeugen leisteten laut Feuerwehr vor Eintreffen der Retter erste Hilfe. Sie wurden später von einem Notfallseelsorger betreut.