NRW: Todes-Drama bei ausgelassener Traktor-Fahrt – Rücklichter von Mai-Bäumen verdeckt

Der 1. Mai wurde in NRW und ganz Deutschland ausgelassen gefeiert. Bei bestem Wetter zogen viele Gruppen mit Bollerwagen los und genossen den freien Tag. Doch nicht überall verliefen die Feiern so unbeschwert. In Nordrhein-Westfalen kam es zu einem schweren Unfall, bei dem ein Mann tragisch ums Leben kam.

In Bornheim im Rhein-Sieg-Kreis (NRW) ist es in der Mainacht zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Rollerfahrer fuhr ungebremst auf einen Mai-Traktor auf. Er erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus.

NRW: Rollerfahrer stirbt nach Kollision mit Maigespann

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 50-jähriger Rollerfahrer die Grünewaldstraße in Richtung Bornheim (NRW). In gleicher Richtung fuhr ein Traktor mit Anhänger. Nach Angaben der Lokalzeitung „General-Anzeiger“ fuhr er mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 Stundenkilometern. Auf dem Anhänger befanden sich acht Personen und mehrere Maibäume. Diese ragten jedoch über das Gespann hinaus, so dass die Baumkronen die Rücklichter verdeckten.

In einem schwach beleuchteten Streckenabschnitt fuhr der Motorroller nach derzeitigem Ermittlungsstand ungebremst auf das in der Dunkelheit wohl kaum erkennbare Gespann auf. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Rollerfahrer schwerste Verletzungen. Nach Angaben der Polizei übernahmen Unfallzeugen, die auf dem Anhänger mitfuhren, die Erstversorgung des 50-Jährigen bis zum Eintreffen von Polizei, Rettungswagen und Notarzt.

NRW: Reanimation erfolglos

Laut General-Anzeiger wurde das Unfallopfer kurz nach dem Zusammenstoß reanimiert. Die eintreffenden Polizeibeamten setzten die Reanimation fort, bis der Rettungsdienst den Mann ins Krankenhaus brachte. Dort erlag der Rollerfahrer jedoch tragischerweise seinen schweren Verletzungen. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen.

