Bei Freiburg: Dramatischer Unfall mit Maiwagen – mehrere Schwerverletzte

Drama am 1. Mai nahe Freiburg. In Kandem (Baden-Württemberg) hat es am Mittwoch einen schweren Unfall mit dem Anhänger eines sogenannten Maiwagens gegeben. Dabei wurden etwa 30 Menschen verletzt.

Zehn davon sogar schwer, wie die Polizei in Freiburg mitteilte.

Bei Freiburg: Dramatischer Maiwagen-Unfall

Zahlreiche Rettungs- und Polizeikräfte sind derzeit im Einsatz sowie mehrere Rettungshubschrauber, die sogar aus der benachbarten Schweiz zum Einsatz kommen.

Ersten Angaben zufolge soll sich der Unfall gegen 13 Uhr ereignet haben. Ein von einer landwirtschaftlichen Maschine gezogener Anhänger sei offenbar in einer Linkskurve umgestürzt.

