A43 im Ruhrgebiet gesperrt ++ Schwerer Unfall ++ Hubschrauber-Einsatz

Schwerer Unfall auf der A43 im Ruhrgebiet am Freitagnachmittag (21. Februar). Wie eine Sprecherin der Polizei Münster gegenüber DER WESTEN bestätigte, hat es gegen 15.20 Uhr auf der Autobahn zwischen Recklinghausen-Herten und Marl-Sinsen gekracht.

Nach bisherigem Kenntnisstand ist ein Auto mit Anhänger auf der A43 in Fahrtrichtung Münster ist Schlingern geraten. Das Fahrzeuggespann erwischte dann einen anderen Pkw, der durch den Aufprall ausgehebelt wurde und sich überschlug.

Schwerer Unfall auf der A43 im Ruhrgebiet. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Vier Menschen erlitten bei dem Unfall im Ruhrgebiet zum Teil schwerste Verletzungen.

A43 im Ruhrgebiet nach schwerem Unfall gesperrt

Polizei und Rettungsdienst rückten nach dem Notruf von der Autobahn direkt zur Unfallstelle aus. Die Polizei sperrte die Fahrtrichtung Münster umgehend ab. Angesichts der Schwere der Verletzungen einer Person wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert.

Damit der Helikopter am Unfallort landen konnte, musste zwischenzeitlich auch die Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt werden. Nachdem der Hubschrauber abgehoben war, konnte die Fahrbahn Richtung Wuppertal wieder freigegeben werden.

Rettungseinsatz auf der A43 im Ruhrgebiet. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

A43 im Ruhrgebiet bis in den Abend gesperrt

Anders die Lage in Fahrtrichtung Münster. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie Ermittlungen am Unfallort werden sich nach Einschätzung der Polizei-Sprecherin stundenlang hinziehen. Verkehrsunfall-Experten der Polizei seien angerückt, um den Ablauf des Unfalls aufzuklären, so die Beamtin.

Die Sperrung der A43 im Ruhrgebiet werde sich noch mindestens bis 21 Uhr hinziehen. Zwischenzeitlich staute es sich hinter der Unfallstelle auf zehn Kilometern.