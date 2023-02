NRW: Erneute Streiks bei Bus und Bahn – hier brauchen Pendler starke Nerven

Zum Ende der Arbeitswoche müssen Pendler nochmal starke Nerven beweisen. Denn für Donnerstag und Freitag hat Verdi in NRW erneut zu Warnstreiks aufgerufen.

In mehreren NRW-Städten stehen Busse und Bahnen deshalb still. Wo du besonders mit Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr rechnen musst, erfährst du hier.

NRW: HIER fährt bald nichts mehr

Im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst hat die Verdi erneut die Mitarbeiter aufgefordert ihre Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft fordert mehr Lohn für die Beschäftigten. Besonders im Nahverkehr hat das nun Konsequenzen.

Am Donnerstag fahren in Dortmund nach Angaben der DSW21 weder Bus noch Stadtbahn. Von etwa 3.30 Uhr bis einschließlich 1.30 Uhr am Folgetag ist der ÖPNV komplett lahmgelegt. Aber auch in Schwerte und Castrop-Rauxel kommt es zu starken Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr (hier mehr Infos).

Pendler müssen umdenken

Auch die Düsseldorfer Rheinbahn hat Streiks für zwei Tage angekündigt. Los gehe es am Donnerstag (9. Februar) um 3 Uhr und für insgesamt 48 Stunden. Alle Stadtbahnlinien sowie Busse würden in dem Zeitraum nicht fahren.

Betroffen sei das gesamte Bedienungsgebiet der Rheinbahn, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen.

Ähnlich sieht es in Wuppertal aus. Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) klärten die Kunden bereits am Mittwoch auf. Es wird davon ausgegangen, dass sowohl die Busse der WSW als auch die Schwebebahn keine Fahrgäste sowohl am Donnerstag und Freitag befördern kann. Verdi zufolge streiken an den beiden Tagen auch die Beschäftigten der Nahverkehrsbetriebe in Solingen und Remscheid.