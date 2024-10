US-Amerikaner isst Pizza in NRW – Italienern dreht sich bei diesem Anblick der Magen um!

Der US-Amerikaner mit dem Instagram-Namen „ryaneatss“ postet auf seinem Account regelmäßig Videos, in denen er verschiedene Gerichte oder Snacks aus Deutschland und insbesondere aus NRW ausprobiert. In einem seiner Videos besucht er mit seiner Familie ein Pizza-Restaurant. In den Kommentaren können viele Nutzer es jedoch nicht glauben, als er dieses Gericht ausprobiert.

Der US-Amerikaner aus NRW hat wohl Besuch von seiner Familie und wollte daher mit dieser ein Restaurant besuchen. Die Familie sitzt zusammen in dem Restaurant L’Osteria in Köln, das vorwiegend für seine gigantischen Pizzen bekannt ist.

NRW: L’Osteria ist bekannt für riesige Pizzen

In den Kommentaren stimmt ein Nutzer begeistert zu: „Bei L’Osteria gibt es wirklich die größten Pizzen.“ In dem Video hält die Freundin von „ryaneatss“ sogar die Hand neben der Pizza, um zu zeigen, wie groß diese tatsächlich ist. Diese sind sogar so enorm, dass man sich für jede Pizza verschiedene Beläge aussuchen kann, wie es der US-Amerika aus NRW und seine Familie getan haben.

Begeistert präsentiert der US-Amerika aus NRW sein erstes Stück Pizza und beißt genüsslich in das Stück. Der Belag scheint jedoch nicht für alle etwas zu sein, denn es handelt sich um Ananas. In den Kommentaren scheinen einige Nutzer davon regelrecht angeekelt zu sein.

Ein Nutzer kommentiert das Video auf Instagram so zum Beispiel mit den Worten: „Für mich ist Ananas oder allgemein Frucht auf Essen ein No-Go….“ Eine Meinung, die andere Nutzer zu teilen scheinen, denn der Kommentar wurde mehrmals geliket und eine andere Nutzerin schreibt bestätigend: „Sehe ich auch so.“

Familie probiert zum ersten Mal Thunfischbelag

Neben der Annans-Pizza hat der US-Amerika aus NRW auch eine Pizza mit Thunfischbelag bestellt. Wie er erklärt, isst sein Bruder diese sogar zum allerersten Mal. Als er fragt, wie er diese findet, erklärt er: „Nicht schlecht.“ Anscheinend probiert auch die Mutter von „ryaneatss“ zum ersten Mal Thunfisch-Pizza und findet diese „Sehr gut.“

Während der US-Amerikaner aus NRW mit seiner Familie bei L’Osteria in Köln die verschiedenen Pizzabeläge ausprobiert, trinkt er genüsslich ein Kölsch. Begeistert beendet „ryaneatss“ das Video mit den Worten: „Alles ist gut.“