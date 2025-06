Amerikaner isst in NRW Döner – was er mittendrin macht, lässt Zuschauer ausflippen! „Was zur Hölle“

Immer wieder zeigt US-Amerikaner Ryan (auch bekannt als „ryaneatss“) seinen Zuschauern, wie er in Deutschland in NRW lebt – und isst. Der Influencer probiert regelmäßig deutsche Spezialitäten aus, die er so nicht aus seinem Heimatland kennt.

In einem Video postet Ryan, wie er einen Döner in NRW verspeist. Die Zuschauer sind sich einig: Das, was der US-Amerikaner mittendrin macht, geht gar nicht. Es scheint, als ob beim Döner der Spaß aufhören würde.

NRW: US-Amerikaner isst Döner

Der Döner ist mittlerweile fester Bestandteil der deutschen Esskultur. Das weiß auch US-Amerikaner Ryan, der das beliebte Gericht in einem Instagram-Reel verspeist. Als er das Video postet, ahnt Ryan, der inzwischen in NRW lebt, wohl nicht, was für Wellen er damit schlagen würde. Insbesondere von einer Sache sind die Zuschauer entsetzt.

Zunächst sieht es aus, als würde Ryan den Döner in klassischer Manier essen. Dem Influencer aus NRW schmeckt es sichtlich, als er beherzt in das Fladenbrot reinbeißt. Doch plötzlich steht Ryan auf und holt – zum Entsetzen der Zuschauer – etwas aus der Küche.

Zuschauer können es nicht fassen

Schnell ist zu erkennen, was der US-Amerikaner mitbringt: Einen Airfryer. Daraus holt er ein Stück Fleisch, das wie frittiertes Hühnchen aussieht, und legt es auf den Döner. Als Ryan dann auch noch eine Ketchup-Flasche holt und diesen auf den Döner macht, halten die Zuschauer es nicht mehr aus: „Was zur Hölle machst du da?“, kommentiert ein Nutzer. „Er kann sich nicht von den Sachen lösen, an die er aus den USA gewöhnt ist“, antwortet ein anderer.

Als wäre der Ketchup-Döner nicht schon genug, holt Ryan plötzlich noch eine Chipstüte hervor und drückt einzelne Chips zwischen das Döner-Fleisch. „Döner macht schöner“, sagt der US-Amerikaner aus NRW. Die User in den Kommentaren sind sich einig: Die Kreation des Influencers sind „hart an der Grenze“. „Das ist der Grund, warum man Dönern nicht in den USA anbieten sollte. Die Leute dort ruinieren alles“, spaßt ein User.