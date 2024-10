Essen: Traditionsladen soll schließen – Anwohner laufen Sturm

Paukenschlag in Essen! An der Schützenbahn steht das Atelierhaus, was als Symbol für Kunst und Kultur gelten soll. Doch jetzt gibt es Knatsch, denn: Die Finanzierung durch die Stadt Essen steht zur Debatte. Sollte sie ausbleiben, muss dieser Traditionsladen wohl schließen.

Anwohner laufen Sturm, haben sogar eine Petition gestartet, um die Finanzierung für das Jahr 2025 zu sichern. „Sie ist ein Ort, an dem junge Menschen ihre bildenden Künste ausleben und sich fördern lassen können“, heißt es in der Petition. Dreht die Stadt Essen dem Atelierhaus jetzt den Geldhahn zu?

Essen: Traditionsladen soll schließen

Die Petitionsstarter fahren schwere Geschütze auf, weisen darauf hin, dass die City von Essen „vor großen soziokulturellen Herausforderungen“ stehe und dringend ein solches Kunst- und Kulturzentrum brauche. „Es verstärkt die soziokulturelle Bindung und bietet jungen Menschen eine Plattform zur Förderung ihres künstlerischen Ausdrucks“, heißt es weiter.

Und: „Die Unterstützung der Künste und das Engagement für die Kultur sind essenziell für die Lebendigkeit und Identität unserer Stadt!“ Verliert die Pottstadt dieses wichtige Kunst-Zentrum?

Gegenüber DER WESTEN hat eine Sprecherin der Stadt eine gute Nachricht parat. Sie sagt: „Das Atelierhaus Schützenbahn wird seit 2011 vom Kulturamt getragen. Es hat sich insbesondere mit der Nutzung des ‚Future Campus Ruhr‘ zu einem kreativ und multifunktional genutzten Haus entwickelt.“ So weit, so gut.

„Mietvertrag soll verlängert werden“

Die Sprecherin stellt in Aussicht: „Der zum 31. Dezember 2024 auslaufende Mietvertrag für das Atelierhaus Schützenbahn soll nach Planungen des Kulturamtes für das Jahr 2025 für ein Jahr verlängert werden.“ Weitere Angaben zur Situation des Hauses könnten mit Blick auf das bestehende Vertragsverhältnis nicht gemacht werden. Aber immerhin: Zumindest für nächstes Jahr wird der Betrieb weiter gehen.

Wie es danach läuft? Wird sich noch klären müssen…