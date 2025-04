US-Amerikaner kauft bei Lidl in NRW ein – er kann es nicht lassen

US-Amerikaner Ryan Kim kann es einfach nicht lassen! Allein auf seinen Instagram-Kanal folgen dem Wahlkölner mittlerweile über 63.000 Menschen und schauen sich regelmäßig seine Videos zu vor allem kulinarischen Tests in NRW und Umgebung an.

Hin und wieder verschlägt es den US-Amerikaner aber auch gezielt in Supermärkte und Discounter in NRW. Ostersonntag (20. April) teilte er seinen Besuch in einer Lidl-Filiale. Eigentlich zog „Ryaneatss“, wie er sich bei Social Media nennt, los, um sich eines der berühmt-berüchtigten Käse-Schinken-Croissants zu kaufen. Doch es kommt, wie es kommen musste.

Lidl in NRW: US-Amerikaner auf Mission

„Käse-Schinken-Croissant von Lidl – sehr geehrte Damen und Herren, Digga und Diggerin“, richtet sich Ryan in einem seiner neuesten Videos an seine Instagram-Community. Seine Mission ist klar: Einmal in die Back-Abteilung der NRW-Filiale spaziert, hält der US-Ami wenig später stolz sein Käse-Schinken-Croissant in den Händen.

Sein Urteil folgt nach einem herzhaften Biss prompt. „Wer mag kein Croissant? Wer mag keinen Käse?“, fragt er seine Zuschauer nicht ohne sich wenig später ein deutliches Urteil zu erlauben. „Benzin“, was bei Ryan Kim so viel wie „Oberklasse“ bedeutet.

Ryan kann es einfach nicht lassen

Doch scheinbar verfolgte der junge Mann aus NRW noch eine Nebenmission bei seinem Lidl-Einkauf. Denn nur kurz nach der Croissant-Bewertung muss er abermals deutlich werden. „Wenn wir zu Lidl gehen, müssen wir eine Sache kaufen. Für mich persönlich ist das das beste Wasser in Deutschland. Punkt. Ich küss‘ dein Herz Saskia. (…) 10 von 10.“ Stolz hält er zur Untermalung eine Flasche Wasser der Lidl-Eigenmarke in die Kamera und nimmt einen beherzten Schluck.

„Käse-Schinken-Croissant und Saskia – reicht“, resümiert der Amerikaner seinen Lidl-Einkauf. Was Ryan Kim in den NRW-Supermärkten als nächstes testet, bleibt abzuwarten. Seine Community machte dazu bereits zahlreiche Vorschläge unter dem Video, die vom „Schlemmerbrötchen von Rewe“ bis hin zur „Pizzasnack Stange“ von Aldi reichten.