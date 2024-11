NRW in irrem Ranking ganz vorne mit dabei – DAS kannst du hier besonders gut machen

NRW ist das einwohnerstärkste Bundesland in Deutschland. Kein Wunder also, dass wir in diversen Ranking-Listen ganz oben mit dabei sind. Jetzt wurde ein ganz verrücktes Ranking aufgestellt – und NRW schneidet in den Top Ten am besten ab!

Die Bäume verlieren ihre Blätter und so langsam wird es draußen frostig – der Winter naht. So werden die Badeseen in NRW immer weniger besucht, denn die Leute begeben sich lieber ins gemütliche Warme. Doch nicht nur die klassischen Strände erleben einen Einbruch bei der Besucherzahl, sondern auch FKK-Möglichkeiten im Freien bleiben weitgehend leer. Die Alternative: Thermalbäder und Saunawelten.

NRW drei Mal in den Top Ten

Das Reisegutscheinportal „tripz.de“ hat nun ein Ranking veröffentlicht, in dem die besten Orte zum Winter-Nacktbaden in Deutschland enthüllt werden. Das Ranking basiert auf über 490.000 Google-Bewertungen von ca. 100 textilfreien Thermalbädern und Saunawelten. Dabei wurden nur Einrichtungen berücksichtigt, die komplett textilfrei sind, eine textilfreie Zone haben sowie einen textilfreien Aktionstag oder Aktionszeitraum haben. Außerdem muss die Möglichkeit zum Nacktbaden gegeben werden. Wenn Anlagen dieselben Bewertungen auf Google hatten, wurde die, die die meisten Bewertungen bekam, höher eingestuft. Und siehe da: NRW dominiert mit ganzen drei Platzierungen in den Top Ten!

Der Saunapark Siebengebirge erreicht den siebten Rang, das Saunarium in Bad Sobernheim liegt auf dem achten Platz und die Saunawelt in der Carolus Therme Aachen ergattert Platz zehn. Damit liegt NRW so oft in den besten zehn wie kein anderes Bundesland.

Hier kann man am besten Nacktbaden

Die ersten Plätze des Rankings gehen leider nicht an NRW. An der unangefochtenen Spitze steht der „Finnland Sauna Carolapark“ nahe Zwickau mit 178 Google-Rezensionen und einer Bewertung von 4,8 Sternen. An zweiter Stelle steht das Vabali Spa Hamburg (4,7 Sterne bei 2.747 Rezensionen). Der dritte Platz geht an den Garden Eden Wellness in Hessen – 890 Besucher bewerteten die Anlage mit 4,7 Sternen auf Google.

Wenn es um die reine Anzahl an textilfreien Bademöglichkeiten geht, liegt Baden-Württemberg mit 27 Wellnessanlagen auf Platz eins. NRW belegt den zweiten Platz mit 21 Anlagen und Bayern liegt mit 15 Einrichtungen auf Rang 3.