NRW in bundesweitem Ranking ganz vorn – Bayern Schlusslicht

Deutsche Bundesländer und Städte werden oft miteinander verglichen. Erst kürzlich wurde ein Ranking erstellt, das besagt, welche Großstadt Hunden die beste Lebensqualität bietet (>>> hier mehr erfahren). Ein aktuelles Ranking befasst sich hingegen mit einem völlig anderen Thema: dem Ausbau der Windkraft in NRW und Co.

Der Ausbau der Windkraft in Deutschland hilft, CO₂-Emissionen zu senken und die Abhängigkeit von fossilen Energien zu verringern. Er ist ein zentraler Bestandteil der Energiewende. Doch NRW, Bayern und andere Bundesländer sind beim Ausbau nicht alle gleich schnell. NRW ist in dem Ranking ganz vorne. Doch wie sieht es mit den anderen Bundesländern aus?

NRW auf Platz 1 – so sieht es bei anderen Bundesländern aus

Bei einer Datenanalyse des „SWR“ wurde die Anzahl der Windkraftanlagen untersucht, die in diesem und im vergangenen Jahr in Betrieb genommen wurden. Im ersten Halbjahr 2025 wurden in ganz Deutschland 378 neue Windkraftanlagen in Betrieb genommen – deutlich mehr als die 285 Anlagen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

+++ Auch interessant: Knallhart-Verbot in NRW: Übeltätern drohen 25.000 Euro Bußgeld! +++

Nordrhein-Westfalen (NRW) führt in dem Ranking mit 108 neuen Windkraftanlagen im ersten Halbjahr 2025, gefolgt von Niedersachsen (89) und Schleswig-Holstein (61). Insgesamt wurden deutschlandweit 378 neue Anlagen in Betrieb genommen, deutlich mehr als im Vorjahr. NRW ist erneut Spitzenreiter im Ausbau der Windkraft. In Bayern gingen im gleichen Zeitraum nur sechs neue Windräder ans Netz. Die dortigen Ausbauziele, wie das angekündigte Errichten von 340 Anlagen, wurden klar verfehlt. Andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz (14) oder Brandenburg (45) zeigen ebenfalls Fortschritte.

+++ Passend dazu: Bußgeld-Hammer in NRW: Wer diese neue Regel missachtet, muss bis zu 5.000 Euro blechen +++

So sehr ist der Zubau gestiegen

Das Bundeswirtschaftsministerium bewertet den bundesweiten Ausbau positiv. Der Zubau der Windkraftanlagen sei im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent gestiegen. Auch kleinere Länder wie Hessen berichten von zahlreichen Neuanträgen, was auf ein Wachstum in den kommenden Jahren hinweist.

Hier mehr lesen:

Baden-Württemberg plant zudem 750 neue Anlagen bis 2030. Ob das Bundesland dieses Ziel erreicht und wie es derweil in NRW weitergeht, bleibt vorerst allerdings abzuwarten. (mit AFP)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.