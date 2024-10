NRW-Innenstadt gehört zu beliebtesten in Deutschland – HIER landet das Ruhrgebiet

Immer wieder stellt sich einem diese Frage – sei es nach dem Schulabschluss, nach dem Studium oder nach der Familiengründung: In welche Stadt in Deutschland will ich ziehen? Will ich nach Bayern oder doch nach NRW? Klar, dass da viele Hürden zu nehmen sind – schließlich soll es nicht nur genügend Geschäfte geben, sondern die Stadt soll einen auch glücklich machen.

Dabei scheint der Job und ein gutes Gehalt für das private Wohlbefinden scheinbar nebensächlich zu sein. Das lässt zumindest das Städteranking 2024 des SKL Glücksatlas vermuten. Hierfür hat ein Forscherteam um den Ökonomen Bernd Raffelhüschen die aktuelle Gemütslage in den 40 größten deutschen Städten Glücksatlas untersucht. Das Fazit? „Die höchste Zufriedenheit haben familiäre, sichere und grüne Städte – hohe Einkommen und Wirtschaftskraft spielen eine untergeordnete Rolle.“

NRW: 2 Innenstädte unter den Top 5

Auch in diesem Jahr hat es sich die CIMA Beratung+Management GmbH zum Ziel gesetzt, herauszufinden, wo die Menschen in Deutschland am glücklichsten sind. Rund 5.000 Bürger wurden zum Thema Innenstädte befragt. Dabei kam Überraschendes heraus!

Trommelwirbel: NRW kann sich gleich zweifach freuen: Denn Köln belegt Platz 3 und Düsseldorf Platz 4. Auch über die Platzierung von Münster, das es immerhin auf Platz 10 geschafft hat, während Dortmund bereits auf Platz 12 des Rankings gelandet ist, kann gejubelt werden. Fest steht: Der Pott hat es fast in die Top 10 geschafft!

Platz 1: Welche Ruhrgebiet-Stadt ist am beliebtesten?

Aber apropos Ranking: Auch für das Ruhrgebiet lassen sich die Top 3 klar ausmachen. Wer dabei ist? Das verrät unsere Liste:

Platz 1: Dortmund mit 1,7 % der Stimmen

Platz 2: Essen mit 1,2 % der Stimmen

Platz 3: Bochum: mit 0,4 % der Stimmen

Herzlichen Glückwunsch NRW und vor allem Jubel im Pott! In einigen Städten kann man sicher noch Urlaub machen – es lohnt sich.