Flughafen Düsseldorf: Reisende sollen für Toilettengang bezahlen – der Grund ist bitter

Der Flughafen Düsseldorf hat eine neue Toilettenanlage am Flughafen-Bahnhof bauen lassen. Diese haben jedoch eine unerfreuliche Besonderheit: Reisende müssen dort für den Toilettengang zahlen.

Die Toilettenanlage am Flughafen-Bahnhof in Düsseldorf wurde in Kooperation mit dem Unternehmen „Hering“ komplett umgebaut. Nun befindet sich die neue Toilettenanlage im Zwischengeschoss auf 80 Quadratmetern. „Rail & Fresh“ heißt die neue Anlage – „Öffentliche Toiletten mit Stil“. Das Unternehmen hat bereits 43 öffentliche Toiletten in der Stadt aufgebaut, beziehungsweise baut sie noch auf. So habe sich der Flughafen bewusst einen Dienstleister ausgesucht, der sich mit dem Betrieb von Toilettenanlagen an Bahnhöfen auskenne und eine gute Qualität gewährleiste, berichtet ein Flughafensprecher der „Rheinischen Post“.

Deshalb mussten die Toiletten am Flughafen-Bahnhof Düsseldorf erneuert werden

Der Umbau der Toilettenanlage am Flughafen-Bahnhof in Düsseldorf kommt nicht von irgendwo her. Jahrelang galten die Toiletten dort als Treffpunkt für Drogensüchtige. Aufgrund von Vandalismusschäden musste die Anlage dann schließlich ganz geschlossen werden und es wurden Dixi-Klos vor dem Gebäude aufgebaut.

Um die Toilettenanlage benutzen zu können, müssen Reisende nun einen Euro bezahlen. Anders, als bei ähnlichen Anlagen bekommt man allerdings keinen 50 Cent-Wertbon zurück. Der Grund: Am Flughafen gibt es keine Partnerläden, um den Bon einzulösen.

Ein Sprecher am Flughafen in Düsseldorf erklärt, dass die Kosten für die neue Toilettenanlage eine Ausnahme sei. „Die rund 130 Toilettenanlagen im Terminal und den Flugsteigen bleiben kostenfrei“. Auch weitere Standorte für „Rail & Fresh“ seien bis jetzt noch nicht geplant.