Flughafen Düsseldorf: Kurz nach Beginn der Herbstferien macht die Nachricht die Runde

NRW ist gerade erst in die Herbstferien gestartet. Auch der Flughafen Düsseldorf ist aktuell gut besucht. Jetzt macht eine Nachricht die Runde, welche die Verantwortlichen des Airports freuen dürfte.

Der Start in die wohlverdienten Ferien beginnt für Touristen schon am Airport – und am Flughafen Düsseldorf lässt es sich anscheinend besonders gut den Urlaub beginnen. Das sagt ganz aktuell der European Airport Index 2024, wie der Airport stolz in einer Pressmitteilung bekanntgab.

Flughafen Düsseldorf kann sich freuen

Die amerikanische Verbraucherschutzgruppe Consumer Choice Center untersucht regelmäßig die Passagierfreundlichkeit der 30 verkehrsreichsten Flughäfen Europas. Die Airports werden in insgesamt 16 Kategorien bewertet, darunter Verkehrsanbindung, Nähe zum Stadtzentrum, Serviceangebote, Shops und Gastronomien, Vielfältiges Airline-Portfolio, Anzahl der Destinationen im Flugplan und Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen.

Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich der Düsseldorfer Airport deutlich um zehn Plätze und schneidet mit einem sechsten Platz ab. „Wir freuen uns über die gute Platzierung unter den Top Ten-Flughäfen im European Airport Index 2024“, erklärt Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation des Flughafens Düsseldorf. „Das Ergebnis unterstreicht unseren Anspruch, ein erstklassiger Flughafen für unsere Passagiere und Airline-Partner zu sein. Wir arbeiten konsequent daran, unsere Services und operativen Abläufe kontinuierlich zu verbessern, um unseren Gästen ein Reiseerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten.“

Diese Airports liegen ganz vorne

Mit Serviceangeboten wie „DUSgateway“ oder dem zusehends ausgeweiteten Self Bag Drop-Angebot soll der Aufenthalt am Airport für die Passagiere verlässlich planbar und bequem sein. Laut eigenen Aussagen des Flughafens konnten im Sommer 95 Prozent der Fluggäste die Kontrollstellen in weniger als zehn Minuten passieren.

Auf den vorderen Plätzen des European Airport Index 2024 rangieren der Flughafen Zürich, gefolgt von Kopenhagen, Brüssel und Helsinki. Frankfurt sicherte sich den fünften Platz. Der Düsseldorfer Flughafen reiht sich mit nur 1,5 Punkten Abstand knapp dahinter auf dem sechsten Platz ein.