Flughafen Düsseldorf: Hund jagt über Rollfeld – der Grund überrascht

Na, diese Szenen sehen Passagiere wohl eher nicht am Flughafen Düsseldorf! Der Airport gehört zu den größten in NRW, wickelt täglich etliche Reisende ab. Logisch, dass da im Hintergrund alles glattlaufen soll. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn man diesen Hund übers Rollfeld-Gelände jagen sehen sieht.

Der Verbeiner ist aber nicht zum Auslaufen oder zum Spielen im Flughafen Düsseldorf im Einsatz. Die Fellnase hat eine ganz wichtige Aufgabe, über die das Social-Media-Team des Airports jetzt auf Facebook aufklärt!

Flughafen Düsseldorf: Hund jagt über Rollfeld

Im Jagdhaus am Flughafen Düsseldorf arbeitet mit Airport-Hund Fiete nämlich ein ganz besonderer Mitarbeiter. Fiete arbeitet nämlich mit Frauchen Steffi im Wild-Life-Management des Flughafens. Seine Hauptaufgabe: die Vogelvergrämung, um Zusammenstöße zwischen Vögeln und Flugzeugen zu verhindern.

Sein Arbeitstag sieht so aus, dass Fiete erstmal über das Gelände läuft, um zu kontrollieren, ob Vögel in Sicht sind. Steffi fährt mit ihrem Wagen hinterher. Der Hund kann Vögel sogar aus der Ferne riechen – dann bleibt er stehen, lokalisiert den Geruch, jagt erneut übers Gelände und vertreibt so Vögel, die entweder im Anflug sind oder spätestens jetzt wieder in die Lüfte steigen.

Vögel sollen von Airport vertrieben werden

Sein Aufgabenfeld geht aber noch weiter: Er soll nämlich auch die Starts und Landungen der Flugzeuge beaufsichtigen. Wenn da nämlich ein Vogelschwarm in der Nähe ist, kann es für den Flieger nicht ungefährlich werden. Dafür ist Fiete da, der die Vögel darauf hinweisen soll, dass sie das Rollfeld meiden sollen.

Was die Fellnase in seiner Pause am liebsten macht? Mit dem Ball spielen! Na, das hat er sich auf jeden Fall verdient – vielleicht sollte man ihn auch gegen Klima-Kleber einsetzen, die sich aufs Rollfeld verirren…