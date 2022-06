So entsteht ein Phantombild

Wo ist Carina S.?

Die Polizei sucht nach der 17-jährigen Carina S. aus Iserlohn (NRW), die seit Dienstagabend (14. Juni) als vermisst gilt. Sie hatte sich mit ihrem Schäferhund auf den Weg gemacht.

Der Vierbeiner ist am Donnerstagabend mit Halsband und Leine im Wald entdeckt worden – etwa 200 Meter vom Wohnort der Jugendlichen in Iserlohn-Letmathe in NRW entfernt.

NRW: Polizei sucht vermisste 17-Jährige – sie ging mit dem Hund spazieren und kam nicht zurück

Carina S. ist auch zu ihrer Schul-Abschlussfeier nicht erschienen. Die Polizei hat für die Suche Hubschrauber und Mantrailer, speziell ausgebildete Spürhunde also, eingesetzt – bislang leider vergeblich.

NRW: Dieses Mädchen wird vermisst. Wer hat es gesehen? Foto: Polizei Märkischer Kreis

Die 17-Jährige ist schlank und etwa 1,72 bis 1,75 Meter groß. Sie hat braune Augen und langes, braunes und gelocktes Haar.

Carina S. ging am Dienstag (14. Juni) mit ihrem Hund spazieren und kam nicht mehr zurück. Foto: Polizei Märkischer Kreis

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hatte sie einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jacke und eine schwarze Jeans-Hose getragen.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt Düsseldorf, größte Stadt Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Hendrik Wüst (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Da sie im Besitz eines 9-Euro-Tickets ist, vermutet die Polizei, dass sie sich auch im weiteren Umkreis aufhalten könnte.

Die Polizei bittet unter der Notrufnummer 110 um Hinweise. (mg)