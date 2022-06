A2 in NRW: LKW überschlägt sich! Fahrer schwer verletzt – Konserven auf Fahrbahn verteilt

Die A2 ist die wichtigste Ost-West-Verbindung der deutschen Autobahnen. Sie beginnt in NRW, in Oberhausen, und endet im brandenburgischen Kloster Lehnin.

Schwerer Unfall auf der A2 in NRW!

Am Donnerstag (16. Juni) ist es am Morgen zu einem heftigen Unfall auf der A2 in NRW gekommen. Der Fahrer des LKW wurde dabei schwer verletzt. Wegen den aufwendigen Bergungsarbeiten kam es an der Unfallstelle zwischen Beckum und Oelde zu länger andauernden Sperrungen.

A2 in NRW: Schwerer Unfall am Donnerstag

Der Unfall geschah gegen 4.50 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Hannover. Dabei kam es zuvor bereits zu einem Unfall: Ein 23-Jähriger fuhr auf dem mittleren Streifen auf ein Wohnmobil auf. Sein Auto kam quer auf dem Seitenstreifen und rechter Fahrbahn zu stehen.

Der 62-jährige LKW-Fahrer bemerkte den Unfall nicht – und crashte in das Auto! Dieses hatte der 23-Jährige glücklicherweise bereits verlassen.

Heftiger Unfall auf der A2 in NRW (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

A2 in NRW: Ladung des LKW verteilt sich auf Fahrbahn

Der Sattelzug kam von der Fahrbahn ab – und überschlug sich! Dabei verteilte sich die Ladung in Form von Lebensmitteldosen großflächig.

Ersthelfer halfen dem Mann aus seinem Fahrzeug. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die A2 musste an der Unfallstelle zunächst kurzzeitig komplett gesperrt worden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 208.000 Euro. (cf)