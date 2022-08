NRW: Paar traut seinen Augen kaum – Sternschnuppe landet in ihrem Pool

Eine Familie aus NRW bekam überraschenden Besuch aus dem Weltall!

Mitten in ihrem Pool in Neuss (NRW) landete plötzlich eine Sternschnuppe. Der irre Fund könnte für die Familie jedoch üble Konsequenzen haben.

NRW: Paar entdeckt Reste von Sternschnuppe im Pool

Einem alten Aberglauben zufolge kann sich jeder etwas wünschen, der eine Sternschnuppe vorbeihuschen sieht. Es ist oftmals nur ein kurzes Augenzwinkern, wenn die strahlenden Meteoriten am Sternenhimmel auftauchen. Am Wochenende haben sich nun Teile einer Sternschnuppe in den Pool eines Paares aus Neuss verirrt. Die kleinen Steinchen haben allem Anschein nach einen kleinen Riss verursacht.

„Ich habe mich völlig gewundert, wie es zu so einer Beschädigung kommen kann, fragte meine Frau, und die sagte wie aus der Kanone geschossen, dass es an einer Sternschnuppenbeschädigung liegen könnte“, erzählt der Mann im Gespräch mit „RTL“. „Und ich dachte mir: Das kann ja gar nicht sein. Blödsinn.

In NRW ist eine Sternschnuppe vom Himmel gefallen - oder zumindest Teile von ihr. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Kickner

NRW: Irrer Fund könnte Familie teuer zustehen kommen

Doch selbst ein Astrologe soll die Vermutung für nicht ausgeschlossen halten. Schließlich war an dem Tag zuvor in Deutschland die sogenannte Perseiden-Nacht, die Nacht mit den meisten Sternschnuppen am Himmel.

Beim näheren Hinsehen fand das Paar auch tatsächlich ein paar Steinchen. Diese seien magnetisch und von der Konsistenz eine Mischung aus Metall und Gestein – ganz genauso wie Meteoriten. Um ganz sicher zu gehen, wurden die außergewöhnlichen Fundstücke in ein Labor verschickt.

Das Paar kann im Endeffekt nur hoffen, dass es sich tatsächlich um Überreste einer Sternschnuppe handelt. Denn wie „RTL“ berichtet, könnte es sonst teuer werden. Primärschäden würden von der Versicherung nicht bezahlt, Sekundärschäden dagegen schon.

