Wetter in NRW: Experte sagt „Überschwemmungen“ voraus – wie gefährdet ist der Westen?

Das Wetter in NRW nimmt wieder ordentlich an Fahrt auf!

Bislang waren wir im August mit viel Sonne und enormer Hitze gesegnet. Selbst nachts gingen die Temperaturen kaum runter, selten hat das Thermometer mal weniger als 20 Grad gezeigt. Doch nicht mehr lange und der Herbst wirft seine Schatten voraus. Heißt also: Das Wetter in NRW sollte wieder mehr Regen in petto haben.

Und schon am Wochenende könnte es richtig dicke kommen...

Denn während es am Donnerstag nochmal über 30 Grad werden, droht schon ab Freitag Starkregen – es könnte sogar laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Westen Deutschlands zu Sturzfluten kommen! Meteorologe Dominik Jung geht sogar mit Gewitter und Überschwemmungen von Starkregen als Folge aus.

Wetter in NRW: Die nächsten Tage könnte es nicht nur nass werden, sondern auch gefährlich! (Symbolfoto) Foto: IMAGO / A. Friedrichs

Jung: „Regional wird es heftig werden. Wo aber genau diese Regionen liegen werden, wird man erst sehen, wenn sich die Gewitter und Unwetter gebildet haben.“ Eine exakte Berechnung sei aber nur sehr schwer vorzunehmen, so Jung gegenüber „Wetter.net“.

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an, die übermittelt und ausgewertet werden

Wetter in NRW: Abkühlung ab Freitag kommt

Es bleibt also abzuwarten, wie genau sich der Starkregen auswirken wird. Bis dahin kann man noch das schöne Wetter genießen, und auch nachts kühlt es sich merklich ab. Am Freitag stehen bereits wieder Gewitter und Starkregen an, ehe es dann auflockert. Doch nur bis zum Nachmittag, dann wird es neue Schauer und einzelne Gewitter geben. Vorhergesagt werden Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad.

Abkühlung bringt das Wetter in NRW also – na, Zeit ist es dafür allemal geworden... (mg)