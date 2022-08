Es wird schaurig im Movie Park, so viel steht wohl fest...

Der Movie Park in Bottrop gehört zu den beliebtesten Freizeitparks in Deutschland, lockt jährlich Zigtausende an. Klar, gehören die Fahrgeschäfte, Film-Attraktionen und Show-Einlagen wirklich zu den Höhepunkten im Movie Park. Jetzt können sich Fans noch mehr freuen, denn augenscheinlich ist da was im Busch...

Movie Park: Mitarbeiter kündigt neue Attraktion an – sie ist nichts für schwache Nerven

Wie nämlich Marketingleiter Manuel Prossotowicz in der neuen Folge von „ScarePod“, einem Podcast des niederländischen Nachrichtenportals „ScareZone“, verrät, könnte schon Ende September das Halloween-Horror-Festival im Movie Park mit einem Paukenschlag aufwarten. In diesem Jahr soll nämlich ein neues Spukhaus geplant sein!

Das ist der Movie Park:

wurde erstmals am 30. Juni 1996 unter dem Namen „Warner Brothers Movie World“ eröffnet

Eröffnung unter „Movie Park Germany“ fand am 19. März 2005 statt

ein saisonaler Freizeitpark bei Bottrop-Kirchhellen (NRW) mit dem Schwerpunkt „Film“

bietet auf Filmen basierende Fahrgeschäfte und Shows an

sieben Themenbereiche, beschäftigt etwa 90 Festangestellte und 383 Saisonkräfte

Und der könnte es in sich haben, so Prossotowicz im Podcast weiter. Denn natürlich steht es ganz im Zeichen des Halloween-Mottos. Horror und Grusel sollen ganz oben stehen, das Thema steht noch nicht final fest, es soll aber dämonisch werden.

Der Movie Park in Bottrop wartet bald mit einer neuen Attraktion auf. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Revierfoto

Wie die genaue Interpretation dann aussieht, verrät der Marketingleiter verständlicherweise dann doch nicht.

Movie Park: Auch neue Halloween-Show und Street Acts geplant

Das Halloween-Festival findet vom 24. September bis zum 13. November statt. Neben dem neuen Spukhaus sind auch neue Street-Acts und eine Halloween-Show geplant, das im Studio 7 stattfinden soll.

Klar ist, dass es nichts für schwache Nerven wird... (mg)