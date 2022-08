Movie Park: Enttäuschung für Besucher! Geplante Änderung ist jetzt Geschichte

Ob diese Entscheidung den Besuchern vom Movie Park gefallen wird?

Die Verantwortlichen des Movie Parks haben sich nun dazu entschieden, dass eine geplante Umgestaltung einer Achterbahn nun doch nicht umgesetzt wird.

Movie Park: Geplante Änderung an Achterbahn wird doch nicht vorgenommen

In Freizeitparks wie dem Movie Park ist es wichtig, dass immer wieder neue Attraktionen oder Änderungen das Angebot ergänzen. So kann auch langjährigen Fans immer wieder etwas Neues geboten werden.

Besucher des Movie Parks müssen eine bittere Nachricht verkraften. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Revierfoto

Im Movie Park hatte man bereits für das Jahr 2020 geplant, die Achterbahn „MP Xpress“ in „Lucky Luke – The Ride: Die Daltons brechen aus“ umzubennnen. Zu diesem Zweck hatte die Anlage auch bereits einen neuen Anstrich erhalten, wie „parkerlebnis.de“ berichtet. Doch nun folgt die Wende.

Movie Park: Was wird aus dem „MP Xpress“?

Das Thema Lucky Luke werde nicht weiter verfolgt, hieß es von Seiten des Freizeitparks gegenüber „parkerlebnis.de“. Man plane jedoch weiterhin die „thematische Angleichung vom ‚MP Express‘ an den Themenbereich ‚The Old West‘.“ Man habe die Prioritäten „durch die Eröffnung einer großen Hauptattraktion“ – der „Movie Park Studio Tour“ – und „Investitionen in die parkinterne Infrastruktur“ anders gelagert. Deswegen sei die Umthematisierung vorerst ausgesetzt worden.

Nun verfolge man die Umgestaltung der Achterbahn „MP Xpress“ in „Lucky Luke – The Ride: Die Daltons brechen aus“ nicht weiter. Man arbeite „bereits an einer anderen strategischen Ausrichtung im Bereich der IPs.“ Was dabei als Vorbild dienen soll, ist aber noch vollkommen unklar. Laut „parkerlebnis.de“ wurde ein Termin für die Umgestaltung nicht mitgeteilt. (gb)