NRW: 19-Jährige wird auf Spielplatz vergewaltigt – Polizei sucht IHN

Neukirchen-Vluyn. Eine 19-Jährige wurde auf einem Spielplatz in Neukirchen-Vluyn (NRW) vergewaltigt.

Nun sucht die Polizei nach dem Täter. Immerhin gibt es auch eine Personenbeschreibung.

NRW: 19-Jährige wird auf Spielplatz vergewaltigt

Nach Angaben der Polizei Neukirchen-Vluyn ereignete sich das Verbrechen am Freitag auf einem Spielplatz an der Straße Am Sourenhof.

+++ NRW: Kleinflugzeug abgestürzt! Polizei findet Leiche im Wald +++

Die junge Frau saß am Freitag um 22 Uhr auf einem Klettergerüst, als der Mann auf sie zukam und sich mit ihr unterhielt. Gegen ihren Willen nahm er sexuelle Handlungen vor und zwang sie zum Geschlechtsverkehr.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

circa 176 bis 180 cm groß

schlank

etwa 18 Jahre alt

braune, kurze Haare

Bart

trug eine kurze, graue Hose und ein T-Shirt

Falls du etwas gesehen hast oder zur Aufklärung des Falls beitragen kannst, nimmt die Polizei Neukirchen-Vluyn unter der Telefonnummer 02845 / 3092-0 Hinweise entgegen. (gb)