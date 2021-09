Hund in NRW verliert schlagartig Zuhause – es kommt noch heftiger! „Uns läuft die Zeit davon“

Wesel. Niemand möchte mit diesem Hund in NRW wohl freiwillig tauschen.

Bereits in Kürze wird der arme Vierbeiner sein Zuhause verlieren. Nun wird ein neuer Besitzer für den Hund in NRW gesucht. Die Zeit wird allerdings knapp.

Hund in NRW: Ein Vierbeiner verliert sein Zuhause. (Symbolbild) Foto: IMAGO / agefotostock

Hund in NRW verliert schlagartig Zuhause

Wie die „Tierfreunde Hund und Leben e.V.“ bereits am 7. August in einem Facebook-Beitrag erklären, wird ein neues Zuhause für die 11-jährige Labradorhündin Kira aus Wesel gesucht. „Sie ist ein Scheidungsopfer und verliert ihr Zuhause“, heißt es in dem Beitrag.

---------------

Die beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Platz 1: Labrador Retriever

Platz 2: Golden Retriever

Platz 3: Deutscher Schäferhund

Platz 4: Jack Russel Terrier

Platz 5: Yorkshire Terrier

---------------

Das Haus, in dem sie aktuell mit ihrem Besitzer lebt, muss verkauft werden und er kann das Tier leider nicht mitnehmen.

Hund in NRW: Vierbeiner kann nicht bei Besitzer bleiben.

„Sie ist eine liebe Omi, die trotz des Übergewichtes (sie wurde jetzt auf Diät gesetzt) noch sehr agil ist und liebt es zu spielen. Ein treuer und noch immer lernfähiger Begleiter. Schmusen ist an der Tagesordnung und andere Hunde findest sie toll“, heißt es in dem Post.

---------------

---------------

Sie möge es nicht an der Leine zu laufen. Nun soll sich jemand finden, der dem Hund einen schönen Lebensabend bereiten kann. Eigentlich schien sich auch alles zum Guten zu wenden. Kira wurde vermittelt. Doch dann der Schock: nach nur einem halben Tag wurde der Hund ohne weitere Angaben wieder abgegeben.

Hund in NRW: Bis zum 30. September muss ein neues Heim für den Vierbeiner gefunden werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / blickwinkel

Nun wird die Zeit mehr als knapp. Am 30. September muss ihr Besitzer umziehen und der Vierbeiner verliert so sein Zuhause. Deswegen wurde in einem neuen Post nochmal auf die schwierige Situation hingewiesen. In diesem heißt es: „Die Zeit läuft uns davon.“ Bleibt zu hoffen, dass Kira noch tolle neue Besitzer findet.

Auch viele Facebook-User scheinen die Daumen für den Vierbeiner zu drücken. Immerhin wurde der Beitrag mehr als 24 Mal geteilt. Eine Userin kommentiert außerdem: „Arme Maus. Ein Kind gibt man auch nicht ab nach einer Scheidung!“ Hoffentlich gibt es noch ein Happy End. (gb)

