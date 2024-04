NRW: Neues Fitnessstudio öffnet seine Pforten – Besonderheit lässt Kunden staunen

In NRW lässt ein neues Fitnessstudio alle Sportbegeisterten staunen, denn so etwas hat fast noch keiner gesehen. Statt nur den öden Standardsportgeräten können Besucher hier nämlich künftig mit einer ganz besonderen Technologie trainieren, die es wirklich in sich hat. DAS steckt dahinter.

NRW: Fitnessstudio mit KI-Technologie

Das Thema Künstliche Intelligenz boomt und fasst derzeit Fuß in allen Lebensbereichen. Ob in smarten Stores, in denen Kunden ihre Artikel nur in den Warenkorb legen und den Laden anschließend ohne Schlange an der Kasse verlassen können, in unseren Smartphones oder im Automotive-Bereich – die neue Technologie überrollt derzeit alle Branchen. Dieses Fitnessstudio hat sich die aktuellen Entwicklungen zunutze gemacht und einen besonderen Schritt gewagt, wie die „Ruhr Nachrichten“ zuletzt berichteten.

Am 18. Mai ist es soweit, denn dann eröffnet das Studio Clever fit in Castrop und präsentiert das voll automatisierte und KI-gestützte Training seinen Besuchern. Spezielle Geräte messen Größe, Gewicht, Fettanteil sowie die motorischen- und geistigen Fähigkeiten. Anschließend wird basierend auf KI ein individueller Trainingsplan erstellt, der bei jedem Besucher auf eventuell vorhandene Schwächen abzielt. Doch das war längst nicht alles!

Durch den personalisierten Trainingsplan sind die Besucher bestenfalls motivierter und sehen schnellere und vor allem objektivere Fortschritte. Wer sich von der neuen Technologie verunsichert fühlt, der kann jedoch natürlich auch mit den üblichen Geräten ganz klassisch trainieren.

Alle weiteren Informationen dazu, wie viel Sportbegeisterte monatlich für das neue Fitnessstudio in NRW hinblättern müssen und welche weiteren Besonderheiten die Räumlichkeiten für einen regelmäßigen Besuch bereit halten, kannst du in diesem Artikel der „Ruhrnachrichten“ nachlesen.