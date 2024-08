NRW: Flugzeug kracht gegen Windrad und stürzt ab ++ Frau tot ++ Mann schwerstverletzt

Furchtbares Unglück in NRW am Freitagnachmittag (30. August) in Nettersheim (NRW). Wie die Polizei Euskirchen am Abend mitteilte, ist ein Kleinflugzeug in der kleinen Eifel-Gemeinde abgestürzt.

An Bord des Flugzeugs befanden sich zum Unglückszeitpunkt zwei Personen. Für eine Frau sollte jede Hilfe zu spät kommen. Ein Mann überlebte, zog sich bei dem Absturz in NRW allerdings schwerste Verletzungen zu.

++ Explosion in Sprengstoff-Fabrik in NRW – zwei Arbeiter schwer verletzt ++

NRW: Frau hört dumpfen Knall

Es muss gegen 14.30 Uhr passiert sein. Zu diesem Zeitpunkt hörte eine Frau zwischen Nettersheim-Engelgau und Nettersheim-Frohngau einen dumpfen Knall und wählte kurz darauf den Notruf. Daraufhin rückte die Feuerwehr aus und entdeckte auf einer Wiese ein abgestürztes Kleinflugzeug.

Mehr aus der Region: Frau aus NRW verliert im Feuer alles – Imbiss-Besitzer rührt mit Aktion zu Tränen

Die Einsatzkräfte kümmerten sich sofort um die Unfallopfer. Für die Insassin konnten sie jedoch nichts mehr tun. Sie verstarb noch an der Unglücksstelle. Der schwerst verletzte Mann kam ins Krankenhaus. Nach dem Rettungseinsatz begann die Aufarbeitung des Unglücks. Wie konnte es zu dem verheerenden Absturz kommen? Die Ermittler äußerten einen ersten Verdacht.

Das Flugzeug stürzte nach der Kollision in Nettersheim (NRW) ab. Foto: Sebastian Klemm/dpa

Kollision mit Windrad?

Die bisherige Theorie: Das Flugzeug soll zu nah an eine Windradanlage geflogen und dann von einem Flügel erwischt worden sein. Die Ermittler führen das auf die schlechten Sichtverhältnisse zum Zeitpunkt des Unglücks zurück. Es soll dichter Nebel geherrscht haben.

Mehr Themen:

Die Ermittlungen dauern allerdings noch an und werden von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) übernommen. Zur Höhe des Sachschadens und ob womöglich auch das Windrad beschädigt worden ist, können noch keine Aussagen getroffen werden.