NRW: Frau verliert im Feuer alles – Imbiss-Besitzer rührt mit Aktion zu Tränen

Einen schweren Schicksalsschlag erlebte vor wenigen Tagen eine Frau aus NRW. Während sie nicht zu Hause war, ging ihre gerade frisch bezogene Wohnung in Flammen auf. Die Flammen fraßen sich in die Dämmung des Dachs. Die Pfannen mussten für den Löscheinsatz der Feuerwehr entfernt werden.

+++ A1 in NRW: Schwerer Unfall auf Brücke ++ Toter und Verletzte ++ Vollsperrung! +++

Jetzt steht die Frau aus NRW vor dem Nichts. Denn eine Hausratversicherung hatte sie (noch) nicht abgeschlossen. Die Schwester der Betroffenen hat einen Spendenaufruf gestartet. Auf diesen reagiert nun jemand, der in der Region kein Unbekannter ist.

NRW: Frau steht nach Feuer vor dem Nichts

Der besagte Brand ereignete sich am 19. August in Emmerich am Niederrhein. Zwei Monate, nachdem eine Mieterin ihre Wohnung bezogen hatte, wurde ihr gesamtes Hab und Gut ein Raub der Flammen. Ihre Schwester hat kurz danach einen Spendenaufruf auf Gofundme.com gestartet und den Aufruf auch auf Facebook geteilt. Rund 1.000 Euro sind bisher zusammengekommen.

+++ Essen: Schon wieder Brände in der Nacht ++ Hubschrauber jagt Feuerteufel +++

In dem Aufruf heißt es: „Jede Spende, ob klein oder groß, wird ihr helfen, die notwendigen Dinge des täglichen Bedarfs neu zu beschaffen. Wir wären unendlich dankbar für jede Unterstützung.“

Imbiss-Betreiber bietet täglich kostenloses Essen an

Jede Unterstützung – da fühlte sich Haşim Yıldırım direkt angesprochen. Er ist nicht nur dadurch sehr bekannt, dass er an vier Tagen pro Woche mit seinem Hähnchen-Wagen vor Kaufland in Emmerich steht, sondern auch für seine besonders große Hilfsbereitschaft. Erst vor wenigen Tagen half er zum Beispiel einem älteren Mann, der vor Kaufland plötzlich zusammensackte. Unterzuckerung! Haşim Yıldırım erkannte sofort das Problem, brachte dem Mann eine Dose Cola.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Haşim Yıldırım, der auf Social Media sehr aktiv ist, meldete sich auch direkt unter dem Hilfsaufruf nach dem Wohnungsbrand. Er bietet an, dass die betroffene Frau ab sofort an allen vier Tagen pro Woche zum Grillwagen kommen kann, um sich dort kostenlos mit Essen zu versorgen – und das dauerhaft. Yıldırım: „Das Essen gebe ich gerne. Sie braucht bei mir nichts zu bezahlen, solange ihre Situation nicht in Ordnung ist. Sie braucht sich auch nicht schämen. Sowas kann jedem passieren.“

Mehr News:

Eine großzügige Geste, die der Betroffenen womöglich den Neustart nach dem verheerenden Feuer etwas erleichtert.