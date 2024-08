NRW: 16-Jähriger stirbt bei schrecklichem Unglück – Zeugen müssen alles mit ansehen

Fürchterliches Unglück am frühen Montagmorgen (26. August) in Meinerzhagen (NRW). Wie die Polizei im Märkischen Kreis am Vormittag mitteilte, ist ein junger Motorradfahrer (16) auf einer Landstraße (L539) in Meinerzhagen verunglückt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 16-Jährige mit seiner Honda-Maschine gegen 5.20 Uhr frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Zeugen hatten den Unfallhergang beobachtet. Demnach hatte das junge Unfallopfer keine Chance.

NRW: Mini-Fahrer will überholen – dann passiert es

Die Augenzeugen sagten aus, dass ein Mini auf der Landstraße in Richtung Meinerzhagen unterwegs war. In der Ortslage „Ihne“ habe der Fahrer (38) aus Meinerzhagen ein Fahrzeug überholen wollen. Bei dem Überholmanöver hatte der 38-Jährige offenbar den jungen Motorradfahrer übersehen, der zu diesem Zeitpunkt in die Gegenrichtung (Attendorn) fuhr.

Der Meinerzhagener konnte nicht mehr rechtzeitig einscheren, um den Aufprall zu vermeiden. Der jugendliche Honda-Fahrer wurde von seinem Motorrad geschleudert und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Rettungskräfte versuchten verzweifelt, sein Leben zu retten – doch vergeblich. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 16-Jährigen am Unfallort feststellen.

Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall

Jetzt hat die Polizei Märkischer Kreis die Ermittlungen übernommen. Hilfe bekamen die Beamten von Experten des Verkehrsunfallaufnahmeteams aus dem Oberbergischen Kreis. Zur Aufnahme des Unfalls wurde die Landstraße am Vormittag vollständig gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

