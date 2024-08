Urlauberin aus NRW treibt leblos in der Ostsee – jetzt muss alles ganz schnell gehen

In der Ostsee wurde eine ältere Urlauberin aus NRW entdeckt, die leblos im Wasser trieb. Nur im letzten Moment konnte sie noch von den Ersthelfern geborgen werden. Durch die schnellen Reaktionen der Ersthelfer und der zuständigen Einsatzkräfte konnte man die 76-Jährige glücklicherweise noch retten.

Auf der Ostsee-Insel Usedom kam es am Strand in Ahlbeck zu erschreckenden Szenen. Am Samstag (24. August) informierte die Polizei über den Vorfall am Urlaubsort. Passanten waren schockiert, als sie eine Urlauberin aus NRW entdeckten. Ohnmächtig trieb die Senioren im Wasser und erschien nahezu leblos.

Ersthelfer versuchten Seniorin zu reanimieren

Die Ersthelfer reagierten zum Glück schnell und konnten die Urlauberin aus NRW am Strandaufgang 1A/6 aus dem Wasser bergen. Man informierte sofort die zuständige Polizei und die Ersthelfer versuchten die Seniorin zu reanimieren, bis die gerufenen Einsatzkräfte den Unfallort erreichten, wie „MOIN.DE“ berichtet.

Zum Glück traf der Notarzt schnell am Strand ein und kümmerte sich um die Urlauberin aus NRW. Die Einsatzkräfte konnten die Frau erfolgreich am Strand in Ahlbeck reanimieren und sobald diese stabil genug war, brachte man sie sofort mit einem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus.

Im Uniklinikum Greifswald erhielt die Urlauberin aus NRW die weitere notwendige medizinische Behandlungen. Glücklicherweise hat das Krankenhaus den Zustand der Frau mittlerweile als stabil eingestuft, wie „MOIN.DE“ berichtet.

Urlauberin aus NRW: Zustand ist stabil

Wie genau es dazu kam, dass die Urlauberin aus NRW ohnmächtig im Wasser trieb, ist bisher nicht geklärt. Nur durch den schnellen Einsatz der Ersthelfer und des Notarztes konnte man die Senioren noch retten. Momentan befindet sich die Frau im Krankenhaus, wo man sie weiterhin medizinisch behandelt.

Bisher ist lediglich bekannt, dass die Urlauberin aus NRW wohnhaft in Paderborn ist. Weitere Information über den erschreckenden Vorfall an der Ostsee erfährst du in diesem Artikel auf unserem Partnerportal „MOIN.DE“ >>>.