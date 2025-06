Urlaub an der Nordsee: Restaurant-Besucher sehen Schnitzel-Rechnung – sie fallen aus allen Wolken

Es gibt Gerichte, die sind mehr als nur ein Essen, sondern fast schon eine Tradition. Das Schnitzel gehört definitiv dazu. Ob als Wiener Original oder schwäbisch mit Kartoffelsalat – das Fleisch ist aus der deutschen Küche kaum noch wegzudenken. Entsprechend gehört es bei dem ein oder anderen auch bei einem Urlaub an der Nordsee auf den Tisch.

Blöd wird es allerdings, wenn der Preis einem den Appetit auf das Schnitzel verdirbt. Genau das ist Restaurant-Besuchern offenbar in mehreren Lokalen Deutschlands passiert. Doch wie viel muss man für das Kultgericht zahlen, wenn man Urlaub an der Nordsee macht?

Urlaub an der Nordsee: Rechnung macht Besucher fassungslos

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, sind die Schnitzel-Preise in einigen Lokalen gestiegen. So müssen Besucher mittlerweile tief in die Tasche greifen und je nach Restaurant schonmal 26 Euro bezahlen. In einem Lokal an der Nordsee ist es sogar noch teurer.

Möchtest du dir auf Norderney im „Müllers“ ein Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat und Preiselbeeren gönnen, zahlst du dort 32 Euro. „Das Restaurant Müllers im Hotel 1884 Norderney steht für kulinarische Momente, die glücklich machen“, heißt es auf der dazugehörigen Website. Ob die 32 Euro für ein Schnitzel gerechtfertigt sind, muss allerdings jeder für sich selbst entscheiden. Der ein oder andere könnte bei dem Preis allerdings aus allen Wolken fallen.

Foodies sind genervt von Schnitzel-Preisen

Fakt ist nämlich: Kunden regen sich bereits über die geforderten 26 Euro für ein Schnitzel in einem anderen Lokal auf und kommen zu einem klaren Fazit. Wie das konkret ausfällt und wo das Schnitzel sonst noch vergleichbar teuer ist, liest du bei „MOIN.DE„.

Übrigens: Auch Sylt-Touristen meckern über die Preise vor Ort. Der Frust gilt allerdings nicht dem Essen vor Ort, sondern viel mehr den Mietpreisen für eine Ferienwohnung vor Ort.