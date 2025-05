Urlaub an der Nordsee: Reisender stinksauer – „Ausgenommen wie eine Weihnachtsgans“

Der Urlaub an der Nordsee steht für viele Touristen für Entspannung pur. Frische Seeluft, blaues Wasser und Sonnenschein – was will man mehr? Doch nun scheinen dunkle Wolken über die Küste zu ziehen.

In einer Facebook-Gruppe für Fans der Insel Norderney geht es derzeit heiß her. Eine feurige Debatte erhitzt die Gemüter von Urlaubern und Anwohnern, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet. Und dabei fing alles mit einer scheinbar harmlosen Frage an…

Urlaub an der Nordsee: Mann gerät ins Kreuzfeuer

Der Sommer-Urlaub auf Norderney klingt nach einer schönen Abwechslung vom tristen Alltag – das dachte sich wohl ein Mann, der in einer Facebook-Gruppe nach Tipps für die Insel gefragt hat. Dass er damit eine hitzige Diskussion anzettelt, hat er wohl nicht gedacht. „Hat jemand einen Tipp, wo man günstig Urlaub machen kann auf der Insel?“, fragte der Reisende in der Gruppe. Die Frage klingt erstmal einleuchtend; schließlich wollen viele Touristen gerne Geld sparen, wo sie nur können. In der Gruppe war die Frage allerdings Anlass für einen heftigen Ausbruch.

Die Antworten der Norderney-Fans fielen nämlich gar nicht so aus, wie der Fragensteller es sich wohl erhofft hatte. Der Tenor: Günstiger Urlaub auf der Nordsee-Insel sei quasi unmöglich. „Auf Norderney wird man doch total ausgenommen wie eine Weihnachtsgans“, kommentiert ein Nutzer. Rasch entwickelt die Diskussion sich weiter: „Das hält eine gewisse Klientel von der Insel fern, und das finde ich großartig“, zitiert MOIN.DE einen weiteren Kommentar.

Nordsee-Fans sind wütend

Der Mann, der einfach nur günstigen Urlaub auf Norderney machen wollte, scheint immer mehr ins Kreuzfeuer zu geraten. „Wenn es dir zu teuer ist, bleib doch in Norddeich“, heißt es beispielsweise in einem weiteren wütenden Kommentar.

