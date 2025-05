Urlaub an der Nordsee: Neuerung auf Helgoland – sie betrifft fast jeden Strandbesucher

Der Akku ist mal wieder leer, der Chef nervt und zu Hause läuft auch alles drunter und drüber? Dann wird es Zeit für eine Auszeit, der nächste Urlaub an der Nordsee wartet schon auf dich. Wenn endlich wieder die Meeresbrise um die Nase weht, die Möwen neidisch aus der Luft auf das Eis in der Hand starren, und du jedes einzelne Sandkorn unter den Füßen spürst.

Genau das finden viele auf der beliebten Nordseeinsel Helgoland. Wer bereits seinen Urlaub 2025 gebucht hat, den erwartet am Strand eine Neuerung, die noch viel mehr Entspannung verspricht. Unser Partnerportal Moin.de kennt die Einzelheiten.

Urlaub an der Nordsee: Neue Strandkorb-Mietung möglich

Im Urlaub soll der Wecker am liebsten mal still stehen, doch dann könntest du ja den besten Platz am Strand verpassen. Deshalb kam es auf Helgoland öfter mal zu regelrechten Kämpfen unter den Urlaubern um die besten Plätze in den heiß begehrten Strandkörben. Mit Badelatschen und Handtüchern bewaffnet, wurden früh morgen schon die besten Strandkörbe reserviert.

Doch das ist jetzt nun nicht mehr nötig, wie unser Partnerportal Moin.de berichtet. Denn von nun an können Strandbesucher ganz entspannt online einen Strandkorb buchen. Und zwar funktioniert das über die App „Strandbutler“. Der neue digitale Service steht Nutzern rund um die Uhr zur Verfügung und bereits von Zuhause aus, kann der Wunschkorb ganz bequem per Klick gebucht werden. Vor Ort lässt sich das Schloss am Strandkorb laut Anbieter ganz einfach mit dem Smartphone öffnen.

Per Klick in den Strandkorb

Die Vorteile liegen den Entwicklern zufolge auf der Hand: keine endlose Suche mehr vor Ort, keine Abweisung an der Bude bei überfüllten Stränden und kein Gang mehr zum Geldautomaten, weil keine bargeldlose Zahlung möglich ist. Und noch ein angenehmer Service kommt hinzu. Im Korb angekommen, bestellst du dir Essen per QR-Code direkt in die umliegenden Restaurants vor Ort.

Aber keine Sorge, für Technik-Muffel und wer sein Smartphone bewusst im Urlaub lieber mal zuhause liegen lässt, gibt es auch eine Alternative. Wie die aussieht, dass verrät dir unser Partnerportal Moin.de.