Dramatisches Feuer in NRW! Am Sonntag (9. Juli), während es in fast ganz NRW donnerte, blitzte und wie aus Kübeln goss, entstand in Lüdenscheid ein folgenschwerer Brand – ausgerechnet in einer psychiatrischen Klinik.

Zunächst war von 19 verletzten Patienten die Rede. Mittlerweile konnte die Polizei die Zahl allerdings auf elf korrigieren. Wie es zu dem verheerenden Feuer kommen konnte, ist noch ungewiss.

NRW: Feuer in Klinik mit 11 Verletzten

Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Sonntagabend mitteilte, entfachte das Feuer um kurz nach 16 Uhr in einer psychiatrischen Klinik an der Brüninghauser Straße in Lüdenscheid. Alles begann als kleiner Brand in einem Zimmer, doch nahm das Feuer schnell ganz andere Ausmaße an.

Die Feuerwehr rückte umgehen aus und evakuierte sofort alle Bewohner. Bis jedoch jeder in Sicherheit war, erlitten mehrere Personen Verletzungen durch die Flammen sowie die Rauch- und Rußentwicklung. Insgesamt elf Patienten wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Bei einem Brand in einer psychiatrischen Einrichtung in Lüdenscheid sind am Sonntag (9. Juli) 11 Personen verletzt worden. Foto: 7aktuell.de/Markus Klümper

Davon erlitten sieben Menschen schwere Verletzungen, vormals war von vier Schwerverletzten die Rede. Sie mussten wegen des übermäßigen Einatmens von giftigem Rauch zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus untergebracht werden. Die restlichen vier Bewohner kamen mit leichten Verletzungen davon, werden aber weiterhin medizinisch beobachtet.

Klinik nicht mehr bewohnbar

Erst nach den, wie die Polizei sagt, „umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen“ konnte die Feuerwehr das Löschen des Feuers in Angriff nehmen. Die Flammen sind nun gebändigt, doch der entstandene Schaden lässt sich nicht so schnell beheben. Denn das Gebäude wurde für unbewohnbar erklärt.

Wie es so weit kommen konnte, blieb bisher ein Rätsel. Auch die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizei wird dies nun während der Ermittlungen klären müssen.