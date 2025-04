Mallorca: Schrecklicher Brand in Palma – Restaurant geht in Flammen auf

Dichte Rauchwolken über der berühmten Hafenpromenade von Palma de Mallorca: Am Samstagabend (26. April) kam es am Paseo Marítimo zu einem Großbrand. Ein beliebtes Restaurant stand plötzlich lichterloh in Flammen, zahlreiche Einsatzkräfte rückten an.

Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen das Feuer, berichtet das „Mallorca Magazin“. In der Nähe gelegene Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Der Paseo Marítimo, bekannt als Ausgehmeile der Inselhauptstadt, war über Stunden für den Verkehr gesperrt.

Mallorca: Großeinsatz an Palmas Hafenpromenade

Nach Angaben spanischer Medien gingen die ersten Notrufe gegen 21.30 Uhr ein. Mehrere Anrufer meldeten ein Feuer in einem mexikanischen Restaurant direkt an der Promenade. Die Feuerwehr von Palma de Mallorca, Rettungsdienste und die Hafenpolizei waren im Großeinsatz.

Das Feuer brannte lichterloh und griff schnell um sich, berichtet MM. Augenzeugen gaben laut dem Nachrichtenportal „Crónica Balear“ an, dass es vor Ausbruch des Brandes eine Explosion gegeben habe. Die Flammen drohten auf umliegende Wohngebäude überzugreifen. Um die Anwohner zu schützen, wurde eine Evakuierung angeordnet.

Glück, dass nicht mehr Menschen verletzt wurden

Ein 73-jähriger Mann erlitt bei dem Brand eine Rauchvergiftung. Zwei Katzen kamen ums Leben. Die Rettungskräfte versuchten noch, die Tiere wiederzubeleben – allerdings ohne Erfolg. Etwa eine Stunde nach Ausbruch des Feuers gelang es der Feuerwehr von Mallorca, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Der Verkehr auf der Hafenpromenade musste während des Einsatzes umgeleitet werden.

Dass es nicht noch mehr verletzte Menschen auf Mallorca gegeben hat, ist ein Glück und liegt auch an der Uhrzeit. Am Paseo Marítimo, der als Vergnügungsmeile bekannt ist, beginnt der große Besucherandrang meist erst gegen Mitternacht. Am frühen Abend sind hauptsächlich Bars und Restaurants gut besucht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen laut „Mallorca Magazin“.