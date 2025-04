Mallorca: Ausgerechnet jetzt – Unwetter-Warnung zum Opening-Finale

Während sich viele Touristen auf das große Finale der Opening-Saison am Ballermann auf Mallorca vorbereiten, kündigt sich eine ungemütliche Wetterlage an. Die spanische Wetteragentur „Aemet“ warnt gerade jetzt vor einem Unwetter, berichtet „Ultima Hora“.

Nach drei Opening-Tagen mit bestem Wetter könnte diese Wetterwarnung nun erheblich die Stimmung trüben. Besonders der Süden und das Landesinnere der Insel könnten betroffen sein. Die Behörden haben bereits eine Warnstufe ausgerufen und raten zur Vorsicht vor heftigen Regenfällen und Stürmen.

Gelbe Alarmstufe für fast ganz Mallorca

Die staatliche Wetteragentur „Aemet“ auf den Balearen teilt mit, dass auf Mallorca an diesem Sonntag (27. April) wegen heftiger Regenfälle und Stürme die Alarmstufe Gelb gilt. Ausgenommen ist lediglich die Region Serra de Tramuntana.

Ab 12 Uhr mittags tritt die Warnstufe in Kraft und bleibt bis 20 Uhr bestehen. „Aemet“ erklärt, dass in nur einer Stunde bis zu 20 Liter Niederschläge fallen könnten. Besonders am Nachmittag soll es im Landesinneren und in der südlichen Hälfte der Insel zu kräftigen Schauern und Stürmen kommen.

Ballermann-Fans müssen sich umstellen

Wer zum großen Finale des Ballermann-Openings möchte, sollte sich also entsprechend vorbereiten. Parallel zur Regenwarnung sagt der Wetterdienst für Sonntag (27. April) auch einen Rückgang der Tagestemperaturen auf Werte zwischen 18 und 22 Grad Celsius voraus. Der Wind soll dabei schwach bis mäßig aus Norden wehen und später auf leichte, wechselnde Winde mit Küstenbrisen drehen.

Auch zu Beginn der neuen Woche bleibt die Wetterlage auf Mallorca wechselhaft. Die Wetteragentur kündigt für Montag (28. April) zeitweise Bewölkung mit gelegentlichen Schauern an, die im Tagesverlauf abnehmen sollen. Die Temperaturen bleiben weitgehend stabil oder steigen leicht an.

Für Dienstag (29. April) sieht es dann schon etwas besser aus. „Aemet“ prognostiziert eine niedrige Bewölkung mit geringer Wahrscheinlichkeit für leichten, gelegentlichen Regen, außerdem sei am Morgen mit Nebel zu rechnen. Die Tagestemperaturen sollen dabei wieder leicht ansteigen, während die Nächte etwas kühler bleiben.