Spektakuläre Szenen an NRW-Bahnhof – plötzlich wimmelt es von Stars

Wer am Freitagabend (25. April) am Krefelder Hauptbahnhof ankam, dürfte sich wie im falschen Film vorgekommen sein. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Denn der NRW-Bahnhof wurde als Filmkulisse genutzt. Dafür wurde ein Gleis des NRW-Bahnhofs komplett umgestaltet. Echte Kenner wussten anhand der Requisiten sofort, um welche Dreharbeiten es sich handelte.

NRW-Bahnhof wird zur Filmkulisse

Hoher Besuch in NRW. Ein historischer Rheingold-Zug der deutschen Reichsbahn kündigte Fahrgästen bei ihrer Ankunft in Krefeld schon von Weitem das besondere Event an. Dazu die Umgestaltung von Gleis 1 zum „Berlin Potsdamer Bahnhof“.

Der Krefelder Hauptbahnhof wurde zur Filmkulisse für „Babylon Berlin“. Foto: Charlotte Prien

Und vor dem Haupteingang mehrere Trucks, in denen Materialien für das Filmset sowie Requisiten für Schauspieler und dutzende Komparsen. Ihre Kostüme ließen keinen Zweifel. Hier wurden Szenen der fünften Staffel der Erfolgsserie „Babylon Berlin“ gedreht.

Die Produktionsfirma hatte dazu im Januar bereits in NRW nach Komparsen gesucht. Dass auch Krefeld neben Duisburg, Mönchengladbach, Bochum, Köln und Königswinter gehören sollte, war bis kurz vor dem Dreh unbekannt. Und so staunten die Reisenden nicht schlecht, als sie das bunte Treiben aus dem Tunnel des Krefelder Hauptbahnhofs beobachten konnten.

Babylon-Berlin-Stars in NRW

Welche Szenen aus der neuen Staffel gedreht wurden, deren Handlung zur Zeit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Februar 1933 spielt, ist unklar. Nach Informationen von DER WESTEN wurden Komparsen am Freitagabend dazu angewiesen, die Treppen hoch zum Gleis eilig hoch und wieder herunterzulaufen. Am Gleis selbst dürften Stars der Serie, etwa Volker Bruch (Gereon Rath) oder Liv Lisa Fries (Charlotte Ritter) zu sehen gewesen sein.

Weil das ganze Filmset allerdings gut abgeschirmt war, war es für Reisende kaum möglich, einen Blick auf sie zu erhaschen. Das hielt Fans der Serie allerdings nicht davon ab, sich mit Getränken und Snacks rund um das Gleis in Krefeld zu positionieren, um vielleicht doch einen Blick auf die Stars zu erhaschen.

Auf das Ergebnis der Dreharbeiten müssen die Fans der Dreharbeiten noch etwas warten. Die letzte Staffel von „Babylon Berlin“ wird voraussichtlich erst 2026 in der ARD ausgestrahlt.