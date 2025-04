Paukenschlag auf Rheinkirmes in Düsseldorf! Besucher werden es sofort merken

Die Rheinkirmes in Düsseldorf ist eine beliebte Anlaufstelle für Action-Fans. Vor Ort haben sie die Qual der Wahl, was die Attraktionen angeht: vom Riesenrad über Achterbahnen bis hin zu Autoscooter und dem Free-Fall-Tower ist alles möglich.

Auch in kulinarischer Hinsicht kommen Besucher auf der Rheinkirmes in Düsseldorf auf ihre Kosten. Dieses Jahr müssen einige Besucher allerdings einen Schock wegstecken, denn es wartet eine große Neuerung auf sie.

Rheinkirmes in Düsseldorf: DAS ist dieses Jahr neu

Wer auf vom 11. bis 20. Juli 2025 die Rheinkirmes in Düsseldorf besucht, wird schnell feststellen: Im großen Schützenzelt hat sich etwas verändert. Dort wird dieses Jahr nämlich kein Füchschen-Alt mehr ausgeschenkt.

Der Grund: Die Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ versorgt die Besucher dort zum ersten Mal. Anstelle von Füchschen Alt gibt es für Besucher der Rheinkirmes in Düsseldorf dann Original Schlüssel.

Neuerung sorgt für gemischtes Feedback

Biersommelièren Baas Karl-Heinz Gatzweiler sagt dazu: „Das Schützenwesen ist tief in der Stadt verwurzelt – genau wie unsere Hausbrauerei. Ich bin stolz, dass Original Schlüssel jetzt auch im Schützenzelt ausgeschenkt wird. Großartig für unser ganzes Team und ein würdiger Anlass, unser 175-jähriges Jubiläum zu feiern.“

Für Füchschen-Fans dürfte diese Neuerung hingegen ein echter Paukenschlag sein. Sie werden die Neuerung auf der Rheinkirmes in Düsseldorf sofort merken. Unter der Ankündigung der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ gibt es aber auch Zuspruch. So schreibt eine Userin beispielsweise: „Das beste Bier für die beste Kirmes am Rhein“. Wie die Nachfrage letztendlich wirklich ausfällt, bleibt allerdings abzuwarten.