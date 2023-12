NRW: Polizeieinsatz am Kölner Dom – Terroranschläge zu Weihnachten und Silvester auch in Deutschland möglich

Alarm in Köln (NRW)! Wegen eines Gefahrenhinweises für den Dom, greift die Polizei Köln ab sofort auf besondere Schutzmaßnahmen zurück. Wohlmöglich sind Terroranschläge geplant.

Die Einsatzmaßnahmen werden aus dem Behördenstab koordiniert, wie die Polizei Köln in einer Pressemitteilung am Samstagabend (23. Dezember) bekanntgibt. Über Details zu den vorliegenden Erkenntnissen will sich die Polizei wegen „aktuell laufender Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes“ bislang nicht äußern.

NRW: Islamisten planen womöglich Anschläge in ganz Europa

Kripochef Michael Esser, der den Einsatz leitet, nimmt zu den Maßnahmen Stellung: „Auch wenn sich der Hinweis auf Silvester bezieht, werden wir bereits heute Abend alles für die Sicherheit der Dombesucher an Heiligabend in die Wege leiten.“

Weiter heißt es: „In Abstimmung mit dem Sicherheitsbeauftragten des Domkapitels wird die Kathedrale nach der Abendmesse mit Spürhunden abgesucht und anschließend verschlossen. Morgen werden alle Besucher vor Betreten des Gotteshauses einer Kontrolle unterzogen.“ Polizei und Domkapitel empfehlen, auf Taschen zu verzichten und frühzeitig zu den Messen zu kommen.

Nicht nur in Deutschland waren Terror-Anschläge geplant

Laut der „Bild“ hat die Kölner Polizei eine konkrete Terror-Warnung erhalten. Die Sicherheitsbehörden in Österreich, Deutschland und Spanien haben Hinweise bekommen, dass Islamisten möglicherweise an Silvester oder Weihnachten mehrere Anschläge in Europa ausüben wollen. Ziele könnten dabei Weihnachtsgottesdienste in Köln, Wien und Madrid sein.