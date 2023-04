NRW: Massenschlägerei in Flüchtlingsunterkunft ++ Kind unter Verletzten

Hässliche Szenen in einer Flüchtlingsunterkunft in NRW an Karfreitag (7. April). Nach Angaben der Polizei Köln sind zwei Familien in den Mittagsstunden in der Einrichtung in Köln-Ossendorf aneinandergeraten. Zeugen alarmierten den Notruf, als der Streit gegen 13.30 Uhr eskalierte.

Zu diesem Zeitpunkt sollen rund 80 Personen – zum Teil mit Stöcken bewaffnet – aufeinander losgegangen sein. Wegen der hohen Anzahl aufgebrachter Personen rückte die Polizei mit einem Großaufgebot zum Einsatzort in der NRW-Metropole. Die Beamten forderten auch Unterstützung von Bereitschaftspolizisten an, um die Streithähne voneinander zu trennen. Verletzte gab es trotz des massiven Einschreitens dennoch – darunter auch ein Kind.

++ A43 im Ruhrgebiet: Schweres Unglück an Karfreitag ++ Autos überschlagen sich ++

NRW: Familienstreit in Flüchtlingsunterkunft

Ersten Erkenntnissen der Polizei Köln zufolge sollen sich bei der Auseinandersetzung neben dem Kind noch zwei Männer leichte Verletzungen zugezogen haben. Der „Express“ berichtet von Schnittwunden und einem Nasenbruch. Warum die beiden Familien sich an die Gurgel gegangen waren, ist unklar. Die Ermittlungen zum Auslöser des Streits dauern an, teilten die Beamten mit.

Dem „Express“ zufolge soll ein junger Mann zur Deeskalation aus dem Heim nach draußen gebracht worden sein. Seinen Angaben zufolge entbrannte der Streit, weil ein Mann der einen Familie eine Frau der anderen Partei geschlagen haben soll. Das konnte die Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN allerdings noch nicht bestätigen.

Zweiter Einsatz in NRW-Unterkunft in kurzer Zeit

Nach Angaben der Polizei hatte es schon in der Nacht einen Einsatz wegen Streitigkeiten in der betroffenen Flüchtlingsunterkunft an der Kreuzung der Mathias-Brüggen-Straße zum Mühlenweg gegeben.

Mehr News:

Die Polizei musste einen Teil der Kreuzung während des Einsatzes zwischenzeitlich sperren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.